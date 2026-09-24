Αντίπαρος: Νέος δήμαρχος ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος μετά τον θάνατο σε τροχαίο του Αναστάσιου Φαρούπου

Ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος είναι ο νέος Δήμαρχος Αντιπάρου, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Δήμου, έπειτα από την ξαφνική απώλεια του Αναστάσιου Φαρούπου, σε τροχαίο δυστύχημα, γεγονός που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το Cycladeslive. η επιλογή του νέου Δημάρχου, έγινε μέσα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Αρτέμη Τριαντάφυλλο, να συγκεντρώνει το σύνολο των ψήφων του σώματος.

Η Αντίπαρος καλείται έτσι να προχωρήσει στην επόμενη ημέρα, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Αναστάσιου Φαρούπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών.

Ο επί σειρά ετών Δήμαρχος είχε εκλεγεί σε τρεις συνεχόμενες δημοτικές αναμετρήσεις, το 2014, το 2019 και το 2023.

Ποιος είναι ο νέος Δήμαρχος

Ο νέος Δήμαρχος είναι άνθρωπος που γνωρίζει καλά την Αντίπαρο και τη λειτουργία του Δήμου, καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Είναι απόφοιτος του Tasis Hellenic International και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης, ενώ διαθέτει και εξειδίκευση στο Digital Marketing.

Η ενεργή παρουσία του στα κοινά ξεκινά από το 2014. Πριν από την εκλογή του στη θέση του Δημάρχου, είχε αναλάβει καθήκοντα Αντιδημάρχου με αρμοδιότητες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, διοικητικά ζητήματα, τον προγραμματισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο και σε ζητήματα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Αντιπάρου, έναν τομέα ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Μια δύσκολη διαδοχή Η αλλαγή στη διοίκηση του Δήμου γίνεται κάτω από ιδιαίτερα φορτισμένες συνθήκες. Ο θάνατος του Αναστάσιου Φαρούπου στις 11 Σεπτεμβρίου προκάλεσε βαθιά θλίψη στην Αντίπαρο, καθώς ο ίδιος είχε πολυετή παρουσία στην αυτοδιοίκηση και βρισκόταν στο τιμόνι του Δήμου επί τρεις συνεχόμενες δημοτικές περιόδους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κλήθηκε να διασφαλίσει τη συνέχεια στη λειτουργία του Δήμου και να αναδείξει τον άνθρωπο που θα αναλάβει τις ευθύνες της δημοτικής αρχής για το επόμενο διάστημα. Η ομόφωνη επιλογή του Αρτέμη Τριαντάφυλλου σηματοδοτεί πλέον την έναρξη μιας νέας περιόδου για την Αντίπαρο, με τη νέα δημοτική ηγεσία να καλείται να συνεχίσει τη λειτουργία του Δήμου και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που βρίσκονται ανοιχτά για το νησί.