LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» ξανά ο Κηφισός – «Έμφραγμα» στον Πειραιά, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής για ακόμη μία ημέρα σήμερα, Πέμπτη (24/9). Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, αλλά και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Μποτιλιαρισμένες είναι η Μεσογείων, η άνοδος της Κηφισίας και η Αλεξάνδρας. Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Σχιστού, την άνοδο της Συγγρού και στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.