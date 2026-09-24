Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα – Τρεις συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνίασε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβόλα όπλα, που συνέβη τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Για την επίθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, ενώ αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής τους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και άλλες παραβάσεις, με έναν παρακείμενο πολίτη να έχει τραυματιστεί κατά την επίθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μπήκε τέλος στο θρίλερ μιας αιματηρής ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 32χρονος ομοεθνής τους.
  • Οι συλληφθέντες επιτέθηκαν στον 32χρονο με πυροβόλα όπλα, τραυματίζοντας έναν παρακείμενο πολίτη και προκαλώντας φθορές σε κατάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μπήκε τέλος στο θρίλερ μιας αιματηρής ένοπλης επίθεσης, η οποία εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για μία υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχειρησιακής δράσης, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία, περιλαμβάνεται και ένας 32χρονος, ο οποίος αναζητείται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αφορούν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε αυτήν, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Από την έρευνα του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών, προέκυψε ότι το βράδυ της 8ης προς 9η Ιανουαρίου 2025, οι τρεις συλληφθέντες προσέγγισαν και επιτέθηκαν στον 32χρονο.

Κατά την επίθεση, ο 33χρονος και ο 26χρονος, πυροβόλησαν με πιστόλια εναντίον του 32χρονου, χωρίς να τον τραυματίσουν, ωστόσο από τα πυρά του 33χρονου, τραυματίστηκε ένας παρακείμενος πολίτης και προκλήθηκαν φθορές σε κατάστημα.

Ο 31χρονος προέταξε επίσης όπλο εναντίον του 32χρονου και παρείχε συνδρομή στους άλλους δύο, μεταφέροντάς τους στο σημείο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και διευκολύνοντας τη διαφυγή τους. Από την πλευρά του, ο 32χρονος ανταπέδωσε τους πυροβολισμούς χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, προξενώντας όμως ζημιές στο όχημα των δραστών και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

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