Νίκαια: «Έλεγε “θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή”» – Συγκλονίζει η 44χρονη που κρατούσε όμηρο ο σύντροφός της

Η 44χρονη γυναίκα που κρατήθηκε όμηρος σε διαμέρισμα στη Νίκαια από τον 49χρονο σύντροφό της, μίλησε σε δημοσιογράφους περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές. Αναφέρθηκε στα προβλήματα ψυχικής υγείας του συντρόφου της και στην απόφασή της να ανοίξει την πόρτα στην αστυνομία, φοβούμενη ότι θα έκανε κακό στον εαυτό του, ενώ δήλωσε ότι δεν την είχε αγγίξει ποτέ και πως της είχε σταθεί σαν άγγελος.

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Κοινωνία

Νίκαια, Ομηρεία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονίζουν τα λόγια της 44χρονης που κρατήθηκε όμηρος στη Νίκαια από τον σύντροφό της, η οποία μίλησε σε δημοσιογράφους λίγες ώρες μετά την επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η 44χρονη αναφέρθηκε στα προβλήματα ψυχικής υγείας του 49χρονου, τονίζοντας πως φοβήθηκε ότι μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του και γι’ αυτό άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς για να τον προστατεύσει.
  • Η 44χρονη περιέγραψε ότι ο σύντροφός της «άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει», ενώ είχε πει: «θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή. Και θα τους βάλω βόμβα εάν ξαναδώ αστυνομικό να χτυπάει την πόρτα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζουν τα λόγια της 44χρονης η οποία κρατήθηκε όμηρος μέσα στο διαμέρισμα στη Νίκαια από τον 49χρονο σύντροφό της.

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Λίγες ώρες μετά την επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η 44χρονη μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει ο 49χρονος, αλλά και στην κατάσταση που επικρατούσε τις ώρες πριν από την αστυνομική επιχείρηση.

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Όπως ανέφερε, φοβήθηκε ότι ο σύντροφός της μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του και γι’ αυτό αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς, προκειμένου να τον προστατεύσει.

Αναλυτικά όσα είπε η 44χρονη:

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«Αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο. Δεν είναι ταμπού στην ελληνική κοινωνία, όπως και σε όλο τον κόσμο. Και εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραληρεί. Έγινε πιο επιθετικός, στον λόγο πάντα. Δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανείς άλλος, σαν άγγελος. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με εξαιρετική αγωγή από εξαιρετικούς γονείς, οι οποίοι όμως ίσως να φοβούνται και εκείνοι λίγο το πρόβλημα, ότι δεν θα είναι λειτουργικός εάν ζήσει μόνος του» και συνέχισε λέγοντας:

«Είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα. Άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, τον άκουγε όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν. Έβγαινε έξω και φώναζε σε όλους τους ανθρώπους. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά φοβόμουν να αντιδράσω. Φοβόμουν πώς θα το πάρει, αλλά εγώ δεν είμαι ψυχίατρος. Με φιλοξενούσε διότι έχασα και τους δύο γονείς μου. Κατάλαβε το πρόβλημά μου, μου είχε γίνει έξωση. Πέντε χρόνια συζούμε».

Η ίδια πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάληπτα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Κάποιοι περίοικοι ανησύχησαν από τις φωνές. Δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος […]. Ήρθε η αστυνομία. Είπε κάτι που δεν ξέρω εάν το εννοεί. Είπε ότι ”θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή. Και θα τους βάλω βόμβα εάν ξαναδώ αστυνομικό να χτυπάει την πόρτα”. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία».

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