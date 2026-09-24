Γεωργιάδης: «Προφανώς και έκανα χιούμορ, ζήτησα συγγνώμη» – Η απάντηση για τη φράση «μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο» και τα «πυρά» στον Αρβανίτη

Απάντηση έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τη φράση «μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν μπείτε στην εκπομπή» που χρησιμοποίησε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο, Νίκο Ελευθερόγλου στο Action24.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο X είπε ότι «προφανώς και έκανα χιούμορ» και πρόσθεσε ότι ήθελε απλώς να δείξει «πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ. θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, να γίνει συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ, Πρωθυπουργό».

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι «όταν είδα ότι ο δημοσιογράφος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγνώμη και το απέσυρα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο action24tv έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, ότι θα μπορούσε να γίνει Συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν είπα αυτό στον κ. Ελευθερόγλου. Όταν είδα ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγνώμη και το απέσυρα. Χθες άρχισε η αναπαραγωγή και η φασαρία. «ντροπή του!», «μα πως μίλησε έτσι είναι αντιθεσμικό» κλπ οκ όλες οι απόψεις δεκτές Δημοκρατία έχουμε αλλά με τον Κώστα Αρβανίτημε συγχωρείτε δεν άντεξα…. Προχθές συνάντησα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου στο Υπουργείο. Ήταν όλοι από όλες τις χώρες, όλοι; Όχι ένας μόνον έλειπε, ο κ. Αρβανίτης. Βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι, και ήταν μόνον δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστεροί κλπ ήταν, μου έπλεξαν κυριολεκτικά το εγκώμιον για όσα έχω επιτύχει στην θητεία μου. Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια. Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε…. Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική…. Έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027….Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης».

Η επίμαχη φράση

Η επίμαχη φράση για «μπάφο» ειπώθηκε έπειτα από μία ερώτηση του δημοσιογράφου, Νίκο Ελευθερόγλου σχετικά με το σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας υπό άλλον πρωθυπουργό.

«Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ’ τον δεύτερο θα του πει: “Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να ‘ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;” και θα πει αυτός: “Τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πως δεν το ‘χα σκεφτεί μόνος μου”. Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;» είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής απάντησε άμεσα σε ήρεμο αλλά και αιχμηρό τόνο: «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική».

Η φράση προκάλεσε συζητήσεις, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη να ζητεί την παραίτηση του υπουργού Υγείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου» και χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη «χυδαία και προκλητική».

Η νέα απάντηση Ελευθερόγλου

Ο κ. Ελευθερόγλου επανήλθε σήμερα στο θέμα και τόνισε τα εξής: «Να ευχαριστήσω πρώτα απ΄ όλα τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο, την Ένωση Συντακτών και την ΠΟΕΣΥ που έβγαλαν ανακοινώσεις για το θέμα. Όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη, σήμερα που συζητάμε, για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται. Να ξέρουν ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε τις απόψεις μας και τις πολιτικές μας θέσεις και η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα. Πίσω μας υπάρχουν οικογένειες».