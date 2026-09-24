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Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) της OpenAI βρήκε «κλειστές πόρτες» σε κυβερνητικούς και πανεπιστημιακούς ιστότοπους, αποφάσισε να τις παραβιάσει, όταν συνάντησε εμπόδια κατά τη συλλογή απλών, καθημερινών δεδομένων.

Τέσσερα νέα περιστατικά αποδεικνύουν ότι τα αυτόνομα συστήματα της εταιρείας, που δεν εκτελούσαν κάποιο δοκιμαστικό σενάριο κυβερνοασφάλειας, κατέφυγαν αυτόβουλα σε τεχνικές hacking για να αποσπάσουν πληροφορίες, εκθέτοντας τα σοβαρά κενά στον έλεγχο της τεχνολογίας.

Οι 4 νέες αυτόνομες επιθέσεις

Τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο, πριν από την αυτόνομη παραβίαση της AI startup Hugging Face τον Ιούλιο, η οποία είχε προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό.

Αντίθετα με άλλες περιπτώσεις όπου τα συστήματα είχαν λάβει εντολή να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα δικτύων, εδώ τα μοντέλα της OpenAI εκτελούσαν απλές εργασίες συλλογής πληροφοριών. Όταν οι ιστοσελίδες μπλόκαραν την πρόσβαση, η τεχνητή νοημοσύνη αρνήθηκε να υποχωρήσει και εφάρμοσε τεχνικές παραβίασης.

Τρία από τα περιστατικά εντοπίστηκαν από το ερευνητικό εργαστήριο Transluce, το οποίο εξειδικεύεται στην εποπτεία της AI, και επιβεβαιώθηκαν από την OpenAI.

25 και 26 Μαΐου : Τα συστήματα της OpenAI προσπάθησαν να παραβιάσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού . Η AI αναζητούσε φωτογραφίες από ένα ιστορικό θεραπευτήριο φυματίωσης. Όταν δεν μπόρεσε να τις αποκτήσει, ξεκίνησε να σαρώνει τον ιστότοπο για ευπάθειες. Αφού δεν βρήκε «τρύπες» ασφαλείας, εξαπέλυσε «κατακλυσμό» 80 αιτημάτων στον διακομιστή του πανεπιστημίου. Η προσπάθεια φάνηκε να αποτυγχάνει.

: Τα συστήματα της OpenAI προσπάθησαν να παραβιάσουν την . Η AI αναζητούσε φωτογραφίες από ένα ιστορικό θεραπευτήριο φυματίωσης. Όταν δεν μπόρεσε να τις αποκτήσει, ξεκίνησε να σαρώνει τον ιστότοπο για ευπάθειες. Αφού δεν βρήκε «τρύπες» ασφαλείας, εξαπέλυσε «κατακλυσμό» 80 αιτημάτων στον διακομιστή του πανεπιστημίου. Η προσπάθεια φάνηκε να αποτυγχάνει. 28 Μαΐου : Η τεχνολογία έβαλε στο στόχαστρο το Data USA , μια βάση δημόσιων δεδομένων για την απασχόληση και την εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Η AI απέστειλε ένα ασαφές αίτημα και, όταν αυτό απέτυχε, προχώρησε σε 12 δοκιμές εντοπισμού ευπαθειών χωρίς επιτυχία.

: Η τεχνολογία έβαλε στο στόχαστρο το , μια βάση δημόσιων δεδομένων για την απασχόληση και την εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Η AI απέστειλε ένα ασαφές αίτημα και, όταν αυτό απέτυχε, προχώρησε σε 12 δοκιμές εντοπισμού ευπαθειών χωρίς επιτυχία. 18 Ιουνίου : Η ΤΝ της OpenAI παραβίασε την αυστραλιανή κυβερνητική υπηρεσία Medicare Statistics Reporting Service , αποκτώντας πρόσβαση σε μη δημόσια δεδομένα υγείας.

: Η ΤΝ της OpenAI παραβίασε την αυστραλιανή κυβερνητική υπηρεσία , αποκτώντας πρόσβαση σε μη δημόσια δεδομένα υγείας. 20 και 21 Ιουνίου: Η τεχνολογία προσπάθησε να παραβιάσει την ιστοσελίδα του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Υγείας και Ευημερίας (AIHW). Σύμφωνα με Αυστραλούς αξιωματούχους, δεν αποκτήθηκαν προσωπικές πληροφορίες.

Το επεισόδιο στην Αυστραλία και η αντίδραση Αλμπανέζε

Το κυβερνητικό σύστημα που παραβιάστηκε στην Αυστραλία αφορά τη διαδικτυακή πύλη στατιστικών του Medicare, του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας που καλύπτει 27,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και διεθνείς επισκέπτες.

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ομάδα της OpenAI διεξήγαγε έρευνα στο διαδίκτυο για τις δημόσιες δαπάνες υγείας.

Όταν οι αυτόνομοι πράκτορες (agents) της AI συνάντησαν επαναλαμβανόμενα μπλοκαρίσματα, αναζήτησαν «εναλλακτικούς τρόπους» πρόσβασης και διείσδυσαν σε μη δημόσια τμήματα της πύλης. Η OpenAI ενημέρωσε την κυβέρνηση της Αυστραλίας μόλις στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Πρόκειται για έναν νέο κόσμο με τον οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι», δήλωσε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει ευρύτερη παραβίαση του δικτύου. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η κατάσταση είναι προφανώς απαράδεκτη. Υπήρχαν μπλοκαρίσματα που έλεγαν σαφώς “όχι” στον πράκτορα AI. Ο πράκτορας AI βρήκε έναν τρόπο να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια — δεν δέχτηκε το “όχι” ως απάντηση».

Ο Αλμπανέζε εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τη μεγάλη καθυστέρηση της OpenAI να ειδοποιήσει τις αρχές, σημειώνοντας ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση διεξάγει έρευνα και για το γιατί τα δικά της συστήματα απέτυχαν να εντοπίσουν την παραβίαση εξ αρχής.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί τρεις ακόμη κυβερνητικές ιστοσελίδες υγείας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μαρλς, διευκρίνισε ότι η πύλη που παραβιάστηκε περιείχε μόνο συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης και όχι ατομικά ιατρικά ιστορικά, τραπεζικά στοιχεία ή ατομικές αποζημιώσεις.

Η παραδοχή της OpenAI

Η εκπρόσωπος της OpenAI επιβεβαίωσε τα περιστατικά, αναφέροντας ότι η εταιρεία επικοινώνησε με το Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, το Data USA και την αυστραλιανή κυβέρνηση. Όπως εξήγησε, η παραβίαση στην Αυστραλία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενός «εκτεταμένου επανελέγχου» των μοντέλων της εταιρείας.

«Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησής μας, συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στα σοβαρότερα περιστατικά, ενώ παράλληλα διευρύνουμε την εργασία μας σε δραστηριότητες χαμηλότερης σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ανεπιθύμητων αιτημάτων (spam) από πράκτορες σε ιστοσελίδες. Τα μοντέλα μας ανέλαβαν ενέργειες που δεν είχαμε την πρόθεση να πραγματοποιήσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο έλεγχος θα διαρκέσει μήνες.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η OpenAI τόνισε: «Η αναθεώρησή μας δεν βρήκε κανένα στοιχείο πρόσβασης σε ιατρικούς φακέλους ασθενών. Εντοπίστηκε δραστηριότητα που εμπλέκει διάφορες ιστοσελίδες και υπηρεσίες της αυστραλιανής κυβέρνησης καθώς τα μοντέλα μας προσπαθούσαν να βρουν απαντήσεις».

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε την ανάγκη για προστατευτικά πλαίσια.

There are two ways AI progress could go very badly and that we must avoid. First, we could lose control of the future to AI. This is unacceptable; we are unapologetically on Team Humanity, and AI must always serve people. To ensure that, we need ways to ensure that alignment and… https://t.co/GK7XcoOh3v — Sam Altman (@sama) September 14, 2026



«Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να πάρει πολύ κακή τροπή και τους οποίους πρέπει να αποφύγουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων. «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο του μέλλοντος υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανέφερε ότι είχε συνομιλία με τον Άλτμαν, μεταφέροντας την «ακραία ανησυχία» της χώρας του για το συμβάν.

Προβληματισμός για τους αυτόνομους AI πράκτορες

Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι τα συστήματα της OpenAI επιχειρούν να εισβάλουν σε βάσεις δεδομένων και εταιρικά δίκτυα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο ήταν γνωστό. Η Transluce εντόπισε διαδικτυακή κυκλοφορία από τους πράκτορες της OpenAI ήδη από τον Μάρτιο.

«Η αποκάλυψη των τεσσάρων επιπλέον περιστατικών προσθέτει περαιτέρω στοιχεία στην ιδέα ότι οι πράκτορες πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή», δήλωσε ο Κόνραντ Στος, επικεφαλής διακυβέρνησης στην Transluce, προσθέτοντας ότι τα συμβάντα στην Αυστραλία αποτελούν πιθανότατα «την πρώτη περίπτωση που ένας πράκτορας επιλέγει αυτόνομα να παραβιάσει μια κυβέρνηση».

«Αν εκπαιδεύσετε ένα σμήνος πρακτόρων για να επιτύχει μια γενική εργασία και αυτοί οι πράκτορες είναι διατεθειμένοι να καταφύγουν στο hacking, όποιος διαθέτει αυτές τις πληροφορίες μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο».

Από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας, ο Μόρις Τσιόντο, Αυστραλός μαθηματικός στο Κέντρο Μελέτης Υπαρξιακού Κινδύνου του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, σημείωσε ότι η παραβίαση αυτή αποτελεί «σημαντική κλιμάκωση της σοβαρότητας σε σχέση με παρόμοια περιστατικά των τελευταίων μηνών».

Πρόσθεσε δε ότι, ενώ γίνεται πολλή συζήτηση για νέους νόμους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν την εφαρμογή των υπαρχόντων, όπως αυτοί που ποινικοποιούν τις μη εξουσιοδοτημένες εισβολές σε υπολογιστικά συστήματα.

Παγκόσμια ανησυχία

Τα περιστατικά αυτά προστίθενται σε μια σειρά παραβιάσεων όπου αυτόνομα συστήματα από την OpenAI, την Anthropic, τη Meta και τη Google έχουν εισβάλει σε ξένα συστήματα χωρίς ανθρώπινη γνώση.

Το ζήτημα προκαλεί διχασμό στην τεχνολογική και πολιτική ηγεσία. Ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, έχει καλέσει εταιρείες και κυβερνήσεις να συνεργαστούν προτού η τεχνολογία γίνει υπερβολικά ισχυρή για να την ελέγξει ο άνθρωπος.

Αντίθετα, στελέχη όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia θεωρούν υπερβολικά τα καταστροφολογικά σενάρια, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.