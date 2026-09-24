Πετρέλαιο: Νέα υποχώρηση στις τιμές εν μέσω ελπίδων για διπλωματική λύση με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς το Ιράν δηλώνει ανοιχτό στη διπλωματική οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η νέα πτώση ακολουθεί μια άνοδο περίπου 4% την προηγούμενη ημέρα, με την αγορά να διατηρεί αυξημένη μεταβλητότητα λόγω των συνεχιζόμενων διαφωνιών σε κρίσιμα σημεία μιας πιθανής συμφωνίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν διαμηνύει ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 0,9% στα 102,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε πτώση 0,39% στα 91,56 δολάρια.
  • Παρά το άνοιγμα της Τεχεράνης στη διπλωματική λύση, Ουάσινγκτον και Ιράν εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα σημεία, διατηρώντας αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν διαμηνύει ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 94 σεντς, ή 0,9%, στα 102,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 59 σεντς, ή 0,39%, στα 91,56 δολάρια.

Η νέα πτώση ακολουθεί την άνοδο περίπου 4% που καταγράφηκε την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση είχαν ενισχύσει την αβεβαιότητα στις αγορές.

Παρά το άνοιγμα της Τεχεράνης στη διπλωματική λύση, Ουάσινγκτον και Ιράν εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα σημεία ως προς τους όρους μιας συμφωνίας, διατηρώντας αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου.

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