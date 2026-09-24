Πετρέλαιο: Νέα υποχώρηση στις τιμές εν μέσω ελπίδων για διπλωματική λύση με το Ιράν

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν διαμηνύει ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 94 σεντς, ή 0,9%, στα 102,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 59 σεντς, ή 0,39%, στα 91,56 δολάρια.
Oil prices edged lower on Thursday, after climbing 4% in the previous session, as Iran said it remained open to diplomacy to end the US-Iran war, though the two countries remain far apart on ways to do so.https://t.co/0IgMCtiRR6
— ETMarkets (@ETMarkets) September 24, 2026
Η νέα πτώση ακολουθεί την άνοδο περίπου 4% που καταγράφηκε την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση είχαν ενισχύσει την αβεβαιότητα στις αγορές.
Παρά το άνοιγμα της Τεχεράνης στη διπλωματική λύση, Ουάσινγκτον και Ιράν εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα σημεία ως προς τους όρους μιας συμφωνίας, διατηρώντας αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου.