Σάντσεθ από το βήμα του ΟΗΕ: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη γενοκτονία στη Γάζα»

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Σκληρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση για τις εξελίξεις στη Γάζα άσκησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ o πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία καταδικάζει «απερίφραστα μια γενοκτονία που ο Νετανιάχου εξακολουθεί να διαπράττει στη Γάζα», επαναλαμβάνοντας τη θέση της ισπανικής κυβέρνησης για την κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι η Μαδρίτη έχει τα τελευταία οκτώ χρόνια αντιταχθεί «σε όλους τους πολέμους επιθετικότητας, ανεξάρτητα από το πού ξεκίνησαν», αναφέροντας την Ουκρανία, τον Λίβανο και το Ιράν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η Ισπανία έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, έχει προχωρήσει σε εμπάργκο όπλων προς την κυβέρνηση Νετανιάχου και έχει απαγορεύσει τη χρήση του ισπανικού εδάφους για ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Η τοποθέτηση του Σάντσεθ εντάσσεται στη σταθερή κριτική που ασκεί η ισπανική κυβέρνηση στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα και στη στάση της απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.