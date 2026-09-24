Αυστραλία: Τρομακτικό τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο – Τουλάχιστον 20 τραυματίες, αναφορές για έναν νεκρό – ΒΙΝΤΕΟ

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Μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Γιάρα Ρέιντζες της Αυστραλίας, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη τουριστικό λεωφορείο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκλήθησαν στον αυτοκινητόδρομο Melba Highway, στο ύψος της περιοχής Γκλένμπερν, γύρω στις 2:40 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, ύστερα από αναφορές για σύγκρουση στην οποία εμπλεκόταν λεωφορείο.



Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, σημειώνει η Daily Mail.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των οχημάτων που εμπλέκονται στη σύγκρουση, καθώς και ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο λεωφορείο.



Η υπηρεσία ασθενοφόρων Ambulance Victoria επιβεβαίωσε ότι τα πληρώματά της παρέχουν πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ σύμφωνα με την The Sydney Morning Herald υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν το λεωφορείο να έχει ανατραπεί στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις.



«Προτεραιότητα των διασωστών μας είναι οι ασθενείς τους. Θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία», ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία Ambulance Victoria.



Λόγω του σοβαρού συμβάντος, ο αυτοκινητόδρομος Melba Highway παρέμεινε κλειστός στο τμήμα μεταξύ Yea και Healesville-Kinglake Rd, στην περιοχή Castella.