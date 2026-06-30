ΠΑΣΟΚ: Καμία ανάμειξη της Βουλής στη διαδικασία απόδοσης ευθύνης σε μέλη της κυβέρνησης – Η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος αφορά την πλήρη αποδέσμευση της Βουλής από τη διαδικασία απόδοσης ευθύνης σε μέλη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτή, η δίωξη θα ανατίθεται σε ειδικό συμβούλιο και η δίκη θα διεξάγεται ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου, διασφαλίζοντας ότι υπουργοί και υφυπουργοί θα κρίνονται αποκλειστικά από δικαστές.

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Η Ολομέλεια της Βουλής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ουδεμία ανάμειξη της Βουλής στη διαδικασία απόδοσης ευθύνης σε μέλη της κυβέρνησης, είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος.
  • Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, της δίωξης επιλαμβάνεται ειδικό συμβούλιο και, αν η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο, η δίκη λαμβάνει χώρα ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου.
  • Με το προτεινόμενο σύστημα, οι υπουργοί και υφυπουργοί δεν θα κρίνονται σε καμία φάση της διαδικασίας από συναδέλφους τους, αλλά από αυξημένου κύρους και αποκλειστικά αποτελούμενο από δικαστές δικαιοδοτικά όργανα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ουδεμία ανάμειξη της Βουλής στη διαδικασία απόδοσης ευθύνης σε μέλη της κυβέρνησης, είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, της δίωξης επιλαμβάνεται ειδικό συμβούλιο και, αν η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο, η δίκη λαμβάνει χώρα ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου.

Με το προτεινόμενο σύστημα, οι υπουργοί και υφυπουργοί δεν θα κρίνονται σε καμία φάση της διαδικασίας από συναδέλφους τους, αλλά από αυξημένου κύρους και αποκλειστικά αποτελούμενο από δικαστές δικαιοδοτικά όργανα.

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