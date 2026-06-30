Ηράκλειο: Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα του 3χρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της – Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι

Η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου ολοκληρώθηκε με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης στη 27χρονη μητέρα του και τον 45χρονο πρώην σύντροφό της. Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και άλλες κατηγορίες, απορρίπτοντας τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών.

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Άγγελος Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου, με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης στη 27χρονη μητέρα και στον 45χρονο πρώην σύντροφό της, συν επιπλέον χρόνια κάθειρξης.
  • Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση κακώσεων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, καθώς και τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών.

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Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στη 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθειρξης συν 24 ετών και 3 μηνών στον 45χρονο πρώην σύντροφό της ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

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Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι.

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Για τον 45χρονο, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον καταδίκη για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Αντίστοιχα, η 27χρονη μητέρα δεν έπεισε το δικαστήριο ως προς τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο του πρότερου σύννομου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την προφυλάκισή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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