Πετράλωνα: Πέντε προσαγωγές μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Εικόνες και βίντεο από το σημείο

Στα Κάτω Πετράλωνα κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22, με αποτέλεσμα να γίνουν πέντε προσαγωγές μηχανικών, εργολάβων και του ιδιοκτήτη παρακείμενου οικοπέδου, όπου γίνονταν εργασίες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζονται στο σημείο, υπό τον συντονισμό του Υπαρχηγού Αντιστράτηγου Αναστάσιου Παππά. Αρχικά υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, τα οποία τελικά εντοπίστηκαν.

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Πετράλωνα- πολυκατοικία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα Κάτω Πετράλωνα, κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 22. Έχουν γίνει 5 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων μηχανικοί, εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης παρακείμενου οικοπέδου.
  • Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. να επιχειρούν στο σημείο με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.
  • Μία γυναίκα που αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένη εντοπίστηκε, ενώ οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν ειδικά σόναρ για να ελέγξουν αν υπάρχουν άλλα άτομα στα χαλάσματα.

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Στιγμές αγωνίας στα Κάτω Πετράλωνα, όπου κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 22. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έγιναν 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μηχανικούς και εργολάβους, αλλά και τον ιδιοκτήτη παρακείμενου οικοπέδου, όπου γίνονταν εργασίες.

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Λίγο νωρίτερα πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα εγκλωβισμένο άτομο και συγκεκριμένα για μία γυναίκα, με την οποία προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν οι συγγενείς της, αλλά αρχικά δεν απαντούσε στο τηλέφωνό της, με αποτέλεσμα η ανησυχία να είναι διάχυτη. Ωστόσο, η γυναίκα εντοπίστηκε.

Πετράλωνα- πολυκατοικία

Πετράλωνα: Νέες εικόνες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Πετράλωνα: Οι πρώτες εικόνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Με ειδικά σόναρ οι πυροσβέστες προσπαθούν να ακούσουν κάποιον ήχο από τα χαλάσματα της πολυκατοικίας, αν και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει την ύπαρξη άλλου ατόμου.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές για 4 εγκλωβισμένους, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί από τους συγγενείς τους.

«Νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός»

Οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και στην αρχή νόμιζαν πως γινόταν σεισμός. Κάτοικοι στην οδό Αλκμήνης ανέφεραν ότι από την αρχή της εβδομάδας γίνονταν εργασίες, ενώ ένας γείτονας δήλωσε πως η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση πριν καταρρεύσει.

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες και βίντεο:

Πετράλωνα- κατάρρευση πολυκατοικίας

Πετράλωνα- κατάρρευση πολυκατοικίας

Πετράλωνα- κατάρρευση πολυκατοικίας

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

 

 

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