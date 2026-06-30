Πετράλωνα: Πέντε προσαγωγές μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Εικόνες και βίντεο από το σημείο

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Στιγμές αγωνίας στα Κάτω Πετράλωνα, όπου κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 22. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έγιναν 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μηχανικούς και εργολάβους, αλλά και τον ιδιοκτήτη παρακείμενου οικοπέδου, όπου γίνονταν εργασίες.

Λίγο νωρίτερα πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα εγκλωβισμένο άτομο και συγκεκριμένα για μία γυναίκα, με την οποία προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν οι συγγενείς της, αλλά αρχικά δεν απαντούσε στο τηλέφωνό της, με αποτέλεσμα η ανησυχία να είναι διάχυτη. Ωστόσο, η γυναίκα εντοπίστηκε.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Με ειδικά σόναρ οι πυροσβέστες προσπαθούν να ακούσουν κάποιον ήχο από τα χαλάσματα της πολυκατοικίας, αν και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει την ύπαρξη άλλου ατόμου.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές για 4 εγκλωβισμένους, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί από τους συγγενείς τους.

«Νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός»

Οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και στην αρχή νόμιζαν πως γινόταν σεισμός. Κάτοικοι στην οδό Αλκμήνης ανέφεραν ότι από την αρχή της εβδομάδας γίνονταν εργασίες, ενώ ένας γείτονας δήλωσε πως η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση πριν καταρρεύσει.

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