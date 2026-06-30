Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία – Μία αγνοούμενη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στα Κάτω Πετράλωνα καθώς κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 22.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ. Στην οδό Αλκμήνης βρίσκονται ήδη και 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Δείτε εικόνες από την περιοχή