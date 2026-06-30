Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία – Μία αγνοούμενη

Συναγερμός έχει σημάνει στα Κάτω Πετράλωνα καθώς κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 22.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ. Στην οδό Αλκμήνης βρίσκονται ήδη και 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.
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