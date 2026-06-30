Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία – Μία αγνοούμενη

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Κοινωνία

Πετράλωνα- κατάρρευση πολυκατοικίας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στα Κάτω Πετράλωνα καθώς κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης.
  • Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Πρόκειται για υπό ανέγερση κτίριο, στο οποίο γίνονταν εργασίες.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ βρίσκεται και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στα Κάτω Πετράλωνα καθώς κατέρρευσε 4ώροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμήνης 22.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ. Στην οδό Αλκμήνης βρίσκονται ήδη και 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

Πετράλωνα- πολυκατοικία

Πετράλωνα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Πετράλωνα

Δείτε εικόνες από την περιοχή

Πετράλωνα

Πετράλωνα

 

 

 

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