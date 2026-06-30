Τριαντάφυλλος: «Πολλά τραγούδια που έχω πει και δεν μου άρεσαν, έγιναν επιτυχίες»

Ο Τριαντάφυλλος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αποκάλυψε ότι πολλά τραγούδια που αρχικά δεν του άρεσαν, όπως τα «Βλέπω κάτι όνειρα», «Μην με τρυπάς» και «Σπάω τα ρολόγια», έγιναν μεγάλες επιτυχίες, ενώ άλλα που θεωρούσε «τραγουδάρες» δεν είχαν την ίδια απήχηση. Τόνισε επίσης τη σημασία του σεβασμού στο τραγούδι, καθώς ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει την αξία του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Τριαντάφυλλος
Φωτογραφία: Instagram/triantafyllos_chatzinikolaou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του αναφέρθηκε σε κομμάτια που κυκλοφόρησε, τα οποία αρχικά δεν του άρεσαν, όμως λατρεύτηκαν από τον κόσμο.
  • Ο ερμηνευτής ανέφερε πως «Το τραγούδι είναι ζωή, είναι αγάπη, μπορεί ο καθένας να τραγουδάει όποιο τραγούδι θέλει. Όλος τους κρίνει ο λαός…».
  • Εξομολογήθηκε πως «Πολλά τραγούδια που έχω πει και δεν μου άρεσαν, έγιναν επιτυχίες», αναφέροντας ενδεικτικά τα «Βλέπω κάτι όνειρα», «Μην με τρυπάς» και «Σπάω τα ρολόγια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε σε μερικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει, τα οποία μπορεί αρχικά να μην του άρεσαν, όμως λατρεύτηκαν από τον κόσμο.

Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: «Να κοιτάξει την καριέρα της στο τραγούδι»

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Τριαντάφυλλος ανέφερε πως: «Το τραγούδι είναι ζωή, είναι αγάπη, μπορεί ο καθένας να τραγουδάει όποιο τραγούδι θέλει. Όλος τους κρίνει ο λαός. Σημασία έχει να τραγουδάς με σεβασμό, γιατί όλα τα τραγούδια θέλουν ένα σεβασμό και να σου πάνε κιόλας».

Συνεχίζοντας, ο ερμηνευτής εξομολογήθηκε πως: «Πολλά τραγούδια που έχω πει και δεν μου άρεσαν, έγιναν επιτυχίες. Όπως το “Βλέπω κάτι όνειρα”. Όταν το τραγουδούσα δεν ήξερα τι λέω. “Τι είναι αυτό ρε Κωνσταντίνε;”, έλεγα. Το “Μην με τρυπάς” δεν ήθελα να το πω. Για το “Σπάω τα ρολόγια”, έλεγα: “Ρε, τι σπάω τα ρολόγια; Θα με περάσουν για τρελό”. Και είναι αυτά τα τραγούδια που έχεις κάνει μπαμ. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ. Για κάποια που λέγαμε “πω πω, τραγουδάρες”, ναι, τραγουδάρες, αλλά δεν έγιναν μεγάλες επιτυχίες». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ