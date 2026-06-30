Τριαντάφυλλος: «Πολλά τραγούδια που έχω πει και δεν μου άρεσαν, έγιναν επιτυχίες»

Ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε σε μερικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει, τα οποία μπορεί αρχικά να μην του άρεσαν, όμως λατρεύτηκαν από τον κόσμο.

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Τριαντάφυλλος ανέφερε πως: «Το τραγούδι είναι ζωή, είναι αγάπη, μπορεί ο καθένας να τραγουδάει όποιο τραγούδι θέλει. Όλος τους κρίνει ο λαός. Σημασία έχει να τραγουδάς με σεβασμό, γιατί όλα τα τραγούδια θέλουν ένα σεβασμό και να σου πάνε κιόλας».

Συνεχίζοντας, ο ερμηνευτής εξομολογήθηκε πως: «Πολλά τραγούδια που έχω πει και δεν μου άρεσαν, έγιναν επιτυχίες. Όπως το “Βλέπω κάτι όνειρα”. Όταν το τραγουδούσα δεν ήξερα τι λέω. “Τι είναι αυτό ρε Κωνσταντίνε;”, έλεγα. Το “Μην με τρυπάς” δεν ήθελα να το πω. Για το “Σπάω τα ρολόγια”, έλεγα: “Ρε, τι σπάω τα ρολόγια; Θα με περάσουν για τρελό”. Και είναι αυτά τα τραγούδια που έχεις κάνει μπαμ. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ. Για κάποια που λέγαμε “πω πω, τραγουδάρες”, ναι, τραγουδάρες, αλλά δεν έγιναν μεγάλες επιτυχίες».