«Βόμβα» από την Κάρα Ντελεβίν: Είχε σχέση με την Άμπερ Χερντ κατά τη διάρκεια του διαζυγίου-θρίλερ με τον Τζόνι Ντεπ

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Μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί έκανε η Κάρα Ντελεβίν, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τις φήμες ετών που την ήθελαν να διατηρεί ερωτική σχέση με την Άμπερ Χερντ.

Το παγκόσμιας κλάσης μοντέλο και ηθοποιός αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της σχέσης τους κατά τη διάρκεια του επεισοδιακού διαζυγίου της Χερντ από τον Τζόνι Ντεπ το 2016, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την έντονη ζήλια του πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Η επιβεβαίωση της σχέσης και η «τρέλα» του Τζόνι Ντεπ

Οι δύο γυναίκες συνδέονταν με μακροχρόνια φιλία και είχαν εθεαθεί πολλές φορές να διασκεδάζουν μαζί, τροφοδοτώντας επί μήνες τις φήμες ότι η σχέση τους είχε εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω.

Μιλώντας στο The Louis Theroux Podcast, η Ντελεβίν επιβεβαίωσε ότι εκείνη και η Χερντ «μπλέχτηκαν» ερωτικά την περίοδο που η δεύτερη βίωνε το επεισοδιακό διαζύγιό της από τον Ντεπ το 2016, ενώ σημείωσε πως ο διάσημος ηθοποιός είχε «τρελαθεί από τη ζήλια του».



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Ντελεβίν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να σχολιάσω; Είναι επειδή κάναμε μια ταινία μαζί, η οποία ονομαζόταν “London Fields”».

«Συμμετείχε και εκείνος στην ταινία. Νομίζω ότι είχε τρελαθεί αρκετά από τη ζήλια του. Τίποτα δεν συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Αργότερα, μετά το διαζύγιό τους, συνέβη, υποθέτω».

«Ήμασταν κοντά για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά, όταν περνούσαν το διαζύγιο, ναι, μπλεχτήκαμε, υποθέτω», αποκάλυψε.

Cara Delevingne has opened up about her romantic relationship with Amber Heard after she worked with Johnny Depp. Delevingne says she and Heard “were close for a long time, and then when they were going through the divorce, yeah, we were entangled. … But she was also entangled… pic.twitter.com/YoYrTkw6W7 — The Hollywood Reporter (@THR) June 29, 2026



Αναφερόμενη παράλληλα στις επαφές της Χερντ με τον ιδρυτή του X, Έλον Μασκ, η Ντελεβίν σημείωσε: «Αλλά ήταν επίσης μπλεγμένη και με άλλους ανθρώπους».

Υπενθυμίζεται ότι η Άμπερ Χερντ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου και ασφαλιστικά μέτρα κατά του Τζόνι Ντεπ τον Μάιο του 2016, κατηγορώντας τον για κακοποίηση.

Μετά το διαζύγιό τους, ο Ντεπ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση το 2019, με αφορμή ένα άρθρο της Χερντ στη Washington Post τον Δεκέμβριο του 2018.

Έπειτα από μια τηλεοπτική δικαστική μάχη έξι εβδομάδων, ο Ντεπ δικαιώθηκε, κερδίζοντας 10 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση και 5 εκατομμύρια δολάρια σε ποινική ρήτρα.

Η νέα ζωή της Άμπερ Χερντ

Μετά την πολύκροτη δικαστική διαμάχη, η Άμπερ Χερντ έχει μετακομίσει μόνιμα στη Μαδρίτη μαζί με την 4χρονη κόρη της, Ούνα Πέιτζ, και την πρώην πλέον σύντροφό της, τη φωτογράφο Μπιάνκα Μπούτι.

Μιλώντας στο περιοδικό People, πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε: «Η δίκη ήταν πέρα για πέρα στρεσογόνος και εκείνη ήθελε να κάνει μια νέα αρχή».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η ηθοποιός «έχει νέα ενέργεια και είναι επικεντρωμένη στα πράγματα που αγαπά».

Την επόμενη χρονιά, μάλιστα, η Χερντ υποδέχτηκε τα δίδυμα παιδιά της, τα οποία κυοφόρησε η ίδια, ανακοινώνοντας τα νέα με μια ανάρτηση για τη Γιορτή της Μητέρας τον Μάιο.

Η Ντελεβίν ως «περήφανη λεσβία»

Από την πλευρά της, η Κάρα Ντελεβίν δήλωσε πρόσφατα «περήφανη λεσβία», ενώ διατηρεί σχέση με τη μουσικό Μίνκι εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αναλογιζόμενη τη σεξουαλικότητά της, ανέφερε στο podcast του Λούι Θέρου: «Πάντα το σκεφτόμουν, ήμουν σε φάση: “Νιώθω ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό”».

«Αυτός είναι ο λόγος που η σχέση στην οποία βρίσκομαι τώρα, μοιάζει σαν την πρώτη φορά που είμαι πραγματικά ερωτευμένη».

«Επειδή όταν έχεις βγάλει τις ουσίες από τη μέση και όλα τα υπόλοιπα, νιώθω ότι πάντα σαμποτάριζα τις σχέσεις στις οποίες βρισκόμουν, και οι ουσίες ή η δουλειά ήταν πάντα σε πρώτο πλάνο, ενώ τώρα η σχέση μου είναι το πιο σημαντικό πράγμα», εξήγησε.

«Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι καλά [η σχέση], δεν είμαι ούτε εγώ καλά, και αυτό είναι μάλλον ανθυγιεινό, και μπορεί να είναι συνεξάρτηση και όλα τα σχετικά. Αλλά πολυγαμικότητα, όχι, δεν μπορώ να το κάνω».

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα της να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον.

«Σίγουρα δεν θέλω να κάνω παιδιά για να διορθώσω κάτι, αλλά νομίζω ότι θα θεραπεύσει κομμάτια του εαυτού μου που δυσκολεύονται να δείξουν συμπαράσταση για το παιδί που υπήρξα».

Πηγή: Daily Mail