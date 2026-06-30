Γεωργιάδης: «Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά στην Κορινθία – Εκεί οδηγεί η καθημερινή τοξικότητα»

Ανάρτηση έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία και επικαλούμενος σχετικά ρεπορτάζ, σχολιάζει το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν πρώην υποψήφια βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας.

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως “δολοφόνους”, “Χούντα” κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας» συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και καταλήγει:

«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής».

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «Χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής».

Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την… pic.twitter.com/W41fs9xKys — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 30, 2026

Το βίντεο που «έκαψε» την 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση

Η 57χρονη γυναίκα συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής για την πυρκαγιά σε περιοχή της Κορινθίας.

Η κατηγορούμενη ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σπίτι της, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εξήγησε στους πυροσβέστες τους λόγους που έβαλε τη φωτιά. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Στο βίντεο, η 57χρονη έχει καταγραφεί να βγαίνει από το σπίτι με το σκυλάκι της, να πηγαίνει σχεδόν απέναντι σε ένα χωράφι με ξερόχορτα, να σκύβει και να βάζει φωτιά με αναπτήρα ή σπίρτα. Έπειτα από λίγα λεπτά επιστρέφει στο σπίτι της.

Η φωτιά φουντώνει αμέσως, καθώς φυσούσε δυνατός αέρας στην περιοχή και δίπλα από το οικόπεδο υπήρχαν πεύκα και κατοικίες. Ωστόσο χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής και με τη συνδρομή περιοίκων σβήστηκε γρήγορα, αφήνοντας πίσω της ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 3 στρεμμάτων.