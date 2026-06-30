Αγρίνιο: Βίντεο από τη στιγμή που ο 50χρονος βάζει φωτιά στην Παραβόλα – «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι» υποστήριξε

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν 50χρονο να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Παραβόλα του Αγρινίου, με την πυρκαγιά να προκαλεί ζημιές σε τέσσερα στρέμματα με βλάστηση και ελαιόδεντρα. Ο δράστης συνελήφθη αφού ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών και φέρεται να υποστήριξε: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι».

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Φωτιά στο Αγρίνιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον 50χρονο που έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας στο Αγρίνιο.
  • Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα, με 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.
  • Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε για την ταυτοποίηση και σύλληψη του 50χρονου, ο οποίος υποστήριξε μετά τη σύλληψή του: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι».

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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον 50χρονο που έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας στο Αγρίνιο την Κυριακή (28/6).

Στο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται ο 50χρονος να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Μάλιστα, παραμένει στο σημείο για λίγα λεπτά, για να σιγουρευτεί ότι η φωτιά άναψε. Στη συνέχει αποχώρησε πεζός, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο .

«Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», φαίνεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του.

Δείτε το βίντεο:

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