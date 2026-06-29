Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αιτωλοακαρνανία και Ροδόπη – Βίντεο με 50χρονο να βάζει φωτιά στην Παραβόλα

Οι υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για την πρόκληση πυρκαγιών από πρόθεση σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ροδόπης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προχώρησε στη σύλληψη 50χρονου για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε χθες Κυριακή, στις περίπου 14:27, στην περιοχή Παραβόλα του δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 50χρονος προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα στρέμματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφθείς ομολόγησε ακόμη τρεις εμπρησμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή κατά τον μήνα Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου 2026. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης περιστατικών εμπρησμού στην περιοχή. Ο 50χρονος συνελήφθη για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και παραπέμπεται στην δικαιοσύνη.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ξάνθης, σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε χθες, περίπου στις 10:44, στην αγροτική περιοχή Ισάλου του δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στην Π.Ε. Ροδόπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο άνδρας , έθεσε με γυμνή φλόγα φωτιά σε ξηρά χόρτα, προκαλώντας πυρκαγιά σε αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν πέντε στρέμματα ξηρών χόρτων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 60 ελαιόδεντρα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 29η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 492 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 571.626,285 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 138 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 127 (92,03%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 (7,97%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η πιστή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.

Βίντεο από τη δράση του 50χρονου

Σε βίντεο της ΕΡΤ φαίνεται ο 5οχρονος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη δρόμου σε αγροτική περιοχή. Ο ίδιος παραμένει λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο ώστε να σιγουρευτεί ότι θα πιάσει η φωτιά και όταν ο θάμνος αρπάζει, αποχωρεί, χωρίς να ξέρει ότι τον καταγράφουν κάμερες ασφαλείας.

43 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 43 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.