Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας – Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, βρίσκεται, σύμφωνα με την Pυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν ακόμη υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κινδύνευσαν θερμοκήπια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, η φωτιά κινήθηκε κοντά στην περιοχή Ψάρι, όπου κινδύνεψε εκκλησάκι, το οποίο τελικά σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και των δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο. Οι φλόγες πλησίασαν επίσης σε θερμοκήπια.