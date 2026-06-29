Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας – Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας βρίσκεται σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πλήρη έλεγχο και αποφυγή αναζωπυρώσεων.

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ΦΩΤΙΑ ΗΛΕΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλεία.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, με 80 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.
  • Η φωτιά κινήθηκε κοντά στην περιοχή Ψάρι, όπου κινδύνευσε εκκλησάκι που τελικά σώθηκε, ενώ οι φλόγες πλησίασαν και σε θερμοκήπια.

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, βρίσκεται, σύμφωνα με την Pυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Συγκεκριμένα,  επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν ακόμη  υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κινδύνευσαν θερμοκήπια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, η φωτιά κινήθηκε κοντά στην περιοχή Ψάρι, όπου κινδύνεψε εκκλησάκι, το οποίο τελικά σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και των δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο. Οι φλόγες πλησίασαν επίσης σε θερμοκήπια.

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