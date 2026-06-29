Μαίνεται η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Κινδύνευσαν θερμοκήπια – ΦΩΤΟ

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Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας. Μάλιστα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που παίρνουν μέρος στη μάχη.

Πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν ακόμη υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κινδύνευσαν θερμοκήπια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, η φωτιά κινήθηκε κοντά στην περιοχή Ψάρι, όπου κινδύνεψε εκκλησάκι, το οποίο τελικά σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και των δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο. Οι φλόγες πλησίασαν επίσης σε θερμοκήπια.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην επεκταθεί περαιτέρω στην αγροτοδασική περιοχή και να προστατευθούν κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές.