Μαίνεται η φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Κινδύνευσαν θερμοκήπια – ΦΩΤΟ

Ανεξέλεγκτη μαίνεται φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Οι φλόγες πλησίασαν θερμοκήπια και ένα εκκλησάκι στην περιοχή Ψάρι, το οποίο τελικά διασώθηκε, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην προστασία κατοικιών, καλλιεργειών και υποδομών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας.
  • Αυξήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που παίρνουν μέρος στη μάχη, με 80 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν πλέον στην περιοχή.
  • Κινδύνεψαν θερμοκήπια και ένα εκκλησάκι στην περιοχή Ψάρι, το οποίο τελικά σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση κατοίκων και δυνάμεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλείας. Μάλιστα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που παίρνουν μέρος στη μάχη.

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Πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν ακόμη  υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κινδύνευσαν θερμοκήπια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, η φωτιά κινήθηκε κοντά στην περιοχή Ψάρι, όπου κινδύνεψε εκκλησάκι, το οποίο τελικά σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και των δυνάμεων που βρέθηκαν στο σημείο. Οι φλόγες πλησίασαν επίσης σε θερμοκήπια.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην επεκταθεί περαιτέρω στην αγροτοδασική περιοχή και να προστατευθούν κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές.

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