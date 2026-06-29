Ντουμπάι: Με εκτέλεση κινδυνεύει η TikToker για τη δολοφονία του συντρόφου της – «Μην αφήσετε να βρεθεί μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα», εκλιπαρεί η μητέρα της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης βρίσκεται η 23χρονη Βρετανίδα TikToker Μπρουκ Τζορτζ, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τον 26χρονο σύντροφό της, Γουίλιαμ Τρίμπι, στο Ντουμπάι.

Η νεαρή, που κατάγεται από το Κεντ και διαθέτει περίπου 100.000 ακολούθους στο TikTok, κρατείται σε κελί με ακόμη δέκα γυναίκες, ενώ αναμένει τη δίκη της.

Η μητέρα της, Τες Τζορτζ, απηύθυνε δραματική έκκληση να μην καταδικαστεί η κόρη της σε θάνατο.

«Μην αφήσετε το κοριτσάκι μου να βρεθεί μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι τρομοκρατημένη. Είναι ευάλωτη. Δεν ξέρει τι να κάνει», δήλωσε.

«Φοβήθηκε για τη ζωή της»

Σύμφωνα με την οργάνωση Detained in Dubai, η 23χρονη γνώρισε τον σύντροφό της μέσω διαδικτύου τον Απρίλιο και τον είχε ήδη επισκεφθεί μία φορά στο Ντουμπάι.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή της, όμως, όπως υποστηρίζει η ίδια, εκείνος άρχισε να γίνεται ολοένα πιο ελεγκτικός και κακοποιητικός. Η ανησυχία της εντάθηκε όταν διαπίστωσε ότι της είχε κλείσει μόνο εισιτήριο μετάβασης και όχι επιστροφής.

Η οργάνωση αναφέρει ότι ο 26χρονος φέρεται να την ξυλοκόπησε έπειτα από βραδινή έξοδο, αρχικά μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια στο διαμέρισμά τους.

Η οικογένειά της είχε ήδη αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Την πρώτη ημέρα που τηλεφώνησε όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Τη δεύτερη μου είπε ότι την άφηνε συνέχεια μόνη της. Πριν ήταν χαρούμενη και απολάμβανε τη ζωή της. Ξαφνικά είχε γίνει πολύ νευρική και μου έλεγε ότι ήθελε να επιστρέψει σπίτι», περιέγραψε η μητέρα της.

«Άρπαξε ένα μαχαίρι και αντέδρασε σε αυτοάμυνα»

Η Detained in Dubai υποστηρίζει ότι η Μπρουκ Τζορτζ δέχθηκε επανειλημμένα γροθιές από τον σύντροφό της και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εκείνος είχε στην κατοχή του το διαβατήριό της.

«Η οικογένεια αναφέρει ότι έκλαιγε και τον παρακαλούσε να της επιστρέψει το διαβατήριο, όταν εκείνος τη χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο και της επιτέθηκε. Η Μπρουκ λέει ότι φοβήθηκε για τη ζωή της και, αρπάζοντας ένα μαχαίρι κουζίνας που βρισκόταν δίπλα της, ενήργησε σε αυτοάμυνα», αναφέρει η οργάνωση.

Η 23χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο, ενώ, σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, έφερε εμφανή τραύματα και μώλωπες στο πρόσωπο και στο σώμα της.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι αναγκάστηκε να γδυθεί μπροστά σε άνδρες αστυνομικούς, χωρίς την παρουσία γυναίκας αστυνομικού, κάτι που χαρακτηρίζεται «βαθιά ταπεινωτικό και οδυνηρό».

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Βρετανίδα κρατούμενη, παρέχει στήριξη στην οικογένειά της και συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.