Δομινικανή Δημοκρατία: Ζήτησε την απέλαση 9 Κουβανών διπλωματών – Τους δόθηκε προθεσμία 7 ημερών να εγκαταλείψουν τη χώρα

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Την ανάκληση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής της Κούβας και των οικογενειών τους ζήτησε η Δομινικανή Δημοκρατία, δίνοντάς τους προθεσμία επτά ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η δομινικανή κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την πρεσβεία της Κούβας στη χώρα την απόσυρση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής και των οικογενειών τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

📌COMUNICADO 🌐Accede a nuestra página web para más información: https://t.co/kmH8j94ZKl pic.twitter.com/X7pTLG4QCd — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) August 13, 2026

Το Σάντο Ντομίνγκο δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για την απόφαση, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις.

Τη Δομινικανή Δημοκρατία κυβερνά ο πρόεδρος της Δεξιάς, Λουίς Αμπιναδέρ, σύμμαχος των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν εντεινόμενη πίεση προκειμένου να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που η Κούβα γιόρταζε την 100ή επέτειο από τη γέννηση του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος πέθανε το 2016.

Ο πρεσβευτής της Κούβας στη Δομινικανή Δημοκρατία, Άνχελ Αρσουάγα, δήλωσε στον δομινικανό Τύπο ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε προηγουμένως ενημερώσει την πρεσβεία για την απόφαση αποχώρησης των μελών της διπλωματικής αποστολής και των οικογενειών τους.

Το Δεκέμβριο, το Σάντο Ντομίνγκο απέκλεισε την Κούβα και άλλες δυο χώρες υπό κυβερνήσεις της Αριστεράς, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα, από τη σύνοδο της Αμερικής, που επρόκειτο να διεξαχθεί στη λουτρόπολη Πούντα Κάνα, προτού τελικά ανακοινωθεί η αναβολή της.