Δομινικανή Δημοκρατία: Ζήτησε την απέλαση 9 Κουβανών διπλωματών – Τους δόθηκε προθεσμία 7 ημερών να εγκαταλείψουν τη χώρα

Η Δομινικανή Δημοκρατία ζήτησε την ανάκληση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής της Κούβας και των οικογενειών τους, δίνοντάς τους προθεσμία επτά ημερών να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η απόφαση, για την οποία δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις, είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Βιέννης και έρχεται εν μέσω αυξημένων πιέσεων των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.

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Διεθνή Νέα

Δομινικανή Δημοκρατία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δομινικανή Δημοκρατία ζήτησε την ανάκληση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής της Κούβας και των οικογενειών τους, δίνοντάς τους προθεσμία επτά ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.
  • Το Σάντο Ντομίνγκο δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για την απόφαση, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Η Δομινικανή Δημοκρατία κυβερνάται από πρόεδρο σύμμαχο των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν πίεση για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.
  • Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που η Κούβα γιόρταζε την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο, ενώ τον Δεκέμβριο το Σάντο Ντομίνγκο είχε αποκλείσει την Κούβα από σύνοδο της Αμερικής.

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Την ανάκληση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής της Κούβας και των οικογενειών τους ζήτησε η Δομινικανή Δημοκρατία, δίνοντάς τους προθεσμία επτά ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η δομινικανή κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την πρεσβεία της Κούβας στη χώρα την απόσυρση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής και των οικογενειών τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το Σάντο Ντομίνγκο δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για την απόφαση, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις.

Τη Δομινικανή Δημοκρατία κυβερνά ο πρόεδρος της Δεξιάς, Λουίς Αμπιναδέρ, σύμμαχος των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν εντεινόμενη πίεση προκειμένου να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που η Κούβα γιόρταζε την 100ή επέτειο από τη γέννηση του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος πέθανε το 2016.

Ο πρεσβευτής της Κούβας στη Δομινικανή Δημοκρατία, Άνχελ Αρσουάγα, δήλωσε στον δομινικανό Τύπο ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε προηγουμένως ενημερώσει την πρεσβεία για την απόφαση αποχώρησης των μελών της διπλωματικής αποστολής και των οικογενειών τους.

Το Δεκέμβριο, το Σάντο Ντομίνγκο απέκλεισε την Κούβα και άλλες δυο χώρες υπό κυβερνήσεις της Αριστεράς, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα, από τη σύνοδο της Αμερικής, που επρόκειτο να διεξαχθεί στη λουτρόπολη Πούντα Κάνα, προτού τελικά ανακοινωθεί η αναβολή της.

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