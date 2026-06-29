Ηλεία: Φωτιά στη Βάρδα – Πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν και 3 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα, στην Ηλεία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κυρίως εντός αγροτικής έκτασης, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αποτελούμενες από 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.