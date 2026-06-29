Φεύγας: Η επιστολή έχει μία διάθεση δημιουργικής προσέγγισης, δεν είναι όλα «άσπρο- μαύρο» – Δεν θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής

«Η επιστολή έχει μία διάθεση δημιουργικής προσέγγισης. Η επιστολή έχει στόχο όχι την αμφισβήτηση, όχι τη σύγκρουση αλλά δημιουργικά ενδεχομένως να δούμε ζητήματα τα οποία έχουν στενοχωρήσει ένα κομμάτι όχι μόνο Νεοδημοκρατών αλλά της ελληνικής κοινωνίας» είπε ο Βασίλης Φεύγας μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 Παντού» σχετικά με την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνεται ότι με αυτή προτείνει μεταξύ άλλων, πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ είπε ότι «πάντα υπάρχουν τα περιθώρια η ΝΔ να οδηγηθεί ενωμένη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα ήταν προτάσεις δημιουργικές. Δεν λέμε στον Πρωθυπουργό “πάρτε πίσω τη διαγραφή Σαμαρά”, απλά είναι πρόταση για μια πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης».

Ο κ. Φεύγας τόνισε ότι «πρέπει να μας ακούσουν οι Νεοδημοκράτες που θεωρούν ότι έχουν πληγωθεί. Να πουν ότι δεν θα τιμωρήσουμε τη ΝΔ, η λύση είναι να ψηφίσουμε πάλι ΝΔ και να διορθώσουμε σιγά- σιγά όσα μας έχουν πληγώσει».

Σε επισήμανση αν ο στόχος είναι ψηφοθηρικός, ο κ. Φεύγας απάντησε ότι «στην πολιτική δεν λειτουργούν τα πράγματα πάντα με την ψηφοθηρική αντίληψη. Υπάρχει και η δημιουργική προσέγγιση σε όλες τις εκφάνσεις και δεν είναι όλα άσπρο- μαύρο. Πολλές φορές έχουμε δει για παράδειγμα, να αλλάζουν πολιτικές».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «η ΝΔ πάντα ήταν ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού κόσμου και στο πλαίσιο αυτό μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και ένα κάλεσμα ενότητας, θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα. Δεν υπάρχει κανένας επιθετικός προσδιορισμός, τύπου «πάρε πίσω αυτό».

Όσον αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια, ο κ. Φεύγας τόνισε ότι «ένα σημαντικό ποσοστό των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί ότι αυτές οι απόψεις και οι ανησυχίες τους δεν εκφράστηκαν επαρκώς στη δημόσια συζήτηση και ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο να αλλάξει για να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «δεν θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής. Εγώ μεταφέρω και θέλω να ακουστεί η φωνή των ψηφοφόρων».

Σε ερώτηση αν «κοιτάζει» προς το κόμμα Σαμαρά, απάντησε ότι «αυτά είναι σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

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