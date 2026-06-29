Θεσσαλονίκη: Αποζημίωση 360.000 ευρώ στην οικογένεια 15χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα από καραμπίνα σε σπίτι φίλου του

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επιδίκασε αποζημίωση 360.000 ευρώ στην οικογένεια 15χρονου που έχασε τη ζωή του από πυρά κυνηγετικής καραμπίνας στο σπίτι ανήλικου φίλου του στον Εύοσμο. Το δικαστήριο έκρινε αστική ευθύνη των γονέων του δράστη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κάνοντας δεκτή την αγωγή οικογένειας 15χρονου που έχασε τη ζωή του από πυρά καραμπίνας. – Το δικαστήριο επιδίκασε την αποζημίωση σε βάρος του τότε ανήλικου δράστη και των γονέων του, κρίνοντας ότι οι γονείς υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου. – Στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο νεαρός τιμωρήθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που έκανε δεκτή την αγωγή οικογένειας ενός 15χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυρά κυνηγετικής καραμπίνας, μέσα στο σπίτι ανήλικου φίλου του, τον Απρίλιο του 2022, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ για ψυχική οδύνη, καθώς και δικαστικά έξοδα και τόκους, σε βάρος του τότε ανήλικου δράστη και των γονέων του.

Το Δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκρινε ότι οι γονείς του δράστη υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου, ενώ συνεκτίμησε και τη συμπεριφορά του ανήλικου μετά το περιστατικό, καθώς και προηγούμενη συμπεριφορά του.

Η παραπάνω εξέλιξη έγινε γνωστή με ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας την οικογένεια του 15χρονου.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο νεαρός τιμωρήθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων.

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