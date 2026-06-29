Ελληνική Λύση για Σακελλαρίδη: Ο πρώην έμμισθος της Διεθνούς Αμνηστίας να διαβάσει ποιες είναι οι θέσεις μας

Η Ελληνική Λύση, μέσω ανακοίνωσής της, ασκεί κριτική στον Γ. Σακελλαρίδη, πρώην έμμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας, αναφορικά με το θέμα των μεταναστών, και τον καλεί να διαβάσει τις πάγιες θέσεις του κόμματος για το Ελληνικό Έθνος και τη νομιμότητα στα σύνορα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Λύση καλεί «τον πρώην έμμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας», Γ. Σακελλαρίδη, να διαβάσει «ποιες είναι οι θέσεις της Ελληνικής Λύσης» για το θέμα των λαθρομεταναστών.
  • Το κόμμα τονίζει ότι οι πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές του απόψεις αφορούν «την ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους και την επιβολή της νομιμότητας για κάθε παράνομη εισβολή από τα σύνορά μας».
  • Η Ελληνική Λύση δηλώνει «υπέρ της “ευρωπαϊκής” και χριστιανικής Ευρώπης, υπέρ της ελληνικής και χριστιανικής Ελλάδος», μιας χώρας «ανεκτικής μεν (σε κάθε νόμιμο μετανάστη), χριστιανικής και ελληνικής δε».

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Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Λύση απαντώντας στη μήνυση στον Κυριάκο Βελόπουλο από τη Νέα Αριστερά.

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«Την επόμενη φορά που η Ελληνική Λύση και ο πρόεδρος της θα αναφερθούν στο θέμα των λαθρομεταναστών, θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας εάν πρέπει να ομιλούν για τις πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές απόψεις της Ελληνικής Λύσης που αφορούν την ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους και την επιβολή της νομιμότητας για κάθε παράνομη εισβολή από τα σύνορά μας. Καλό θα είναι ο πρώην έμμισθος της Διεθνούς Αμνηστίας (η οποία κάνει αγώνα για να βουλιάξει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες), Γ. Σακελλαρίδης να διαβάσει ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις της Ελληνικής Λύσης», σημειώνει το κόμμα.

«Εμείς είμαστε υπέρ της “ευρωπαϊκής” και χριστιανικής Ευρώπης, υπέρ της ελληνικής και χριστιανικής Ελλάδος. Μιας Ελλάδος ανεκτικής μεν (σε κάθε νόμιμο μετανάστη), χριστιανικής και ελληνικής δε» καταλήγει η ανακοίνωση.

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