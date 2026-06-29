Η επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη και η απάντηση Μαρινάκη – «Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη ΝΔ – Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού»

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Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αυτή μεταξύ άλλων προτείνει την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ.

Στην επιστολή του ο κ. Φεύγας παραθέτει, όπως αναφέρει, «προτάσεις στρατηγικής για την εκλογική αυτοδυναμία της ΝΔ».

Όσον αφορά στον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά ο Γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, κάνει λόγο για «πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης» και σημειώνει:

«Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας».

Την ίδια ώρα σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια υποστηρίζει πως «ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση» και καταλήγει στο συμπέρασμα πως «απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη».

Μαρινάκης για Φεύγα: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή τη ΝΔ – Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη ΝΔ. Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού» είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης».

Μάλιστα σε ερώτηση για το εάν παραμένει ακόμα Γραμματέας συμπλήρωσε:

«Από ότι γνωρίζω ναι δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».