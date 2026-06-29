Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους – Υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε πιστά

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εξαπάτησε τους συνταξιούχους, καθώς πανηγυρίζει για ονομαστική αύξηση συντάξεων ενώ ο δομικός και σωρευτικός πληθωρισμός έχουν αυξηθεί περισσότερο, μειώνοντας το πραγματικό τους εισόδημα. Επιπλέον, τονίζει ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου αλλά τον εφάρμοσε πιστά, ενώ πολλοί συνταξιούχοι εξαιρέθηκαν από τις αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.

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Κώστας Τσουκαλάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει ότι η κυβέρνηση «ομολογεί ξεκάθαρα πως μείωσε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων», καθώς ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε 19,8% έναντι ονομαστικής αύξησης 16,4% στις συντάξεις.
  • Σημειώνει πως «ακόμα και αυτή τη μικρή ονομαστική αύξηση… δεν την έλαβαν όλοι οι συνταξιούχοι καθώς εξαιρέθηκαν όσοι είχαν προσωπική διαφορά».
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους», εφαρμόζοντας πιστά τον νόμο Κατρούγκαλου ενώ είχε υποσχεθεί την κατάργησή του.

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«Η κυβέρνηση στον απολογισμό της επταετίας της πανηγυρίζει για την ονομαστική αύξηση 16,4% των συντάξεων, ενώ στο ίδιο γράφημα αποδέχεται πως ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε ονομαστικά 19,8% μόλις την τελευταία πενταετία», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του.

Τσουκαλάς: Μια επταετία, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα και τον λαό – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ομολογεί ξεκάθαρα πως μείωσε το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων», προσθέτοντας ότι «αν λάβει κανείς υπόψη πως ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε από το 2021 περίπου κατά 39%, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως η μείωση των συντάξεων είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Σημειώνει ότι «σκοπίμως το κυβερνητικό αφήγημα δεν αναφέρει πως ακόμα και αυτή τη μικρή ονομαστική αύξηση που είναι κάτω από την αύξηση του πληθωρισμού, δεν την έλαβαν όλοι οι συνταξιούχοι καθώς εξαιρέθηκαν όσοι είχαν προσωπική διαφορά».

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια, που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τον εφάρμοσε πιστά» και καταλήγει: «Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Για μια κυβέρνηση που θα κοιτά τους συνταξιούχους στα μάτια».

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