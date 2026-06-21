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Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια, που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την πλατφόρμα #posokanei. Ο Τσουκαλάς ανέφερε ότι η πλατφόρμα ενημερώνει τον πολίτη πόσα χρήματα χάνει από τον μισθό του λόγω της ακρίβειας, την οποία αποδίδει σε αποτυχημένες κυβερνητικές πολιτικές επτά ετών.

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Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την πλατφόρμα #posokanei, λέγοντας ότι «ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού».
  • Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως η πλατφόρμα δείχνει «πόσα ΔΕΝ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του», με τον Πρωθυπουργό να «προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών».
  • «Καταγραφικές πλατφόρμες δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας», τόνισε, ζητώντας «αποφασιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν την πρόσβαση κάθε πολίτη σε βασικά αγαθά, προσιτά φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη: και πραγματικό έλεγχο της αγοράς».
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Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, «η πλατφόρμα #posokanei, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού».

«Επίσης, τον ενημερώνει και πόσα ΔΕΝ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του, με αποτέλεσμα να σπάει η χώρα μας τα ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας. Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτηση του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών, επιστολών στην Κομισιόν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών», τονίζει.

«Καταγραφικές πλατφόρμες δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, απαιτούνται αποφασιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν την πρόσβαση κάθε πολίτη σε βασικά αγαθά, προσιτά φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη: και πραγματικό έλεγχο της αγοράς.

Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ το #posokanei αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης. Άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο Πολιτική Αλλαγή», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς.

 

 

 

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