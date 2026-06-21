Μουντιάλ 2026: Ο Ελόι Ρουμ έγινε εθνικός ήρωας για το Κουρασάο και κέρδισε 600.000 followers σε μια νύχτα – Ισοφάρισε το ρεκόρ αποκρούσεων

Το Κουρασάο πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, αποσπώντας μια παθιασμένη λευκή ισοπαλία (0-0) από το Εκουαδόρ.

Μετά τη βαριά ήττα με 7-1 από τη Γερμανία στην πρεμιέρα, κανείς δεν έδινε ελπίδες στην ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ απέναντι σε ένα Εκουαδόρ που «διψούσε» για τη νίκη μετά την ήττα του από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ωστόσο, χάρη σε μια μυθική εμφάνιση του τερματοφύλακα Ελόι Ρουμ, το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ και παρέμεινε ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης για τη φάση των «32».

Ένα ιστορικό ρεκόρ 15 αποκρούσεων

Ο 37χρονος Ελόι Ρουμ έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού, πραγματοποιώντας 15 αποκρούσεις και ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Από το 1966, όταν και άρχισε η επίσημη καταγραφή των στατιστικών από την Opta, κανένας τερματοφύλακας δεν έχει κάνει περισσότερες επεμβάσεις σε 90 λεπτά αγώνα.



Μόνο ο Τιμ Χάουαρντ είχε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό το 2014 για τις ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο, όμως εκείνος δεν είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του, καθώς δέχθηκε δύο γκολ στην παράταση.

Το Εκουαδόρ πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά του, έχοντας συνολικά 27 τελικές προσπάθειες και δείκτη xG (προσδοκώμενα γκολ) στο 3,05.

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Η εμφάνιση του Ρουμ μπροστά σε 68.598 φιλάθλους στο Kansas City Stadium ήταν τόσο καθηλωτική, που στα social media άρχισαν ήδη τα αστεία για την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του στην πατρίδα του, ενώ ο λογαριασμός του στο Instagram κέρδισε πάνω από 600.000 followers.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος δήλωσε: «Πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω και ο ίδιος. Το παιχνίδι είναι γεμάτο συναισθήματα. Ήξερα ότι θα ήταν ένα δύσκολο ματς. Με την πρώτη απόκρουση, δόθηκε ο τόνος, επίσης και για την ομάδα. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση και “ψήλωσα”, “ψηλώσαμε” όλοι, αυτό ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Παλεύαμε, παλεύαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το να κερδίζεις έναν βαθμό με αυτόν τον τρόπο για το Κουρασάο είναι απολύτως σπουδαίο».

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Το προφίλ του εθνικού ήρωα και η πορεία του

Η παρουσία του Κουρασάο στα τελικά της διοργάνωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον γεννημένο στην Ολλανδία γκολκίπερ —και γηραιότερο παίκτη της αποστολής— ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο είχε κάνει μια καθοριστική επέμβαση στο 0-0 με την Τζαμάικα, σφραγίζοντας την πρόκριση.

Το 2015, ο τότε προπονητής της εθνικής ομάδας, Πάτρικ Κλάιφερτ, ήταν εκείνος που κάλεσε τον Ρουμ (πρώην διεθνή με την Κ-21 της Ολλανδίας) για να τον πείσει να αγωνιστεί με τη χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Γεννημένος στο Ναϊμέχεν, ο Ρουμ πέρασε το πρώτο μέρος της καριέρας του στην Eredivisie, καταγράφοντας πάνω από 200 εμφανίσεις σε μια δεκαετία, πανηγυρίζοντας μάλιστα το πρωτάθλημα με την PSV Αϊντχόφεν και το Κύπελλο με τη Φίτεσε.

Το 2019 μετακόμισε στις ΗΠΑ για τους Κολόμπους Κρου, με τους οποίους κατέκτησε το MLS Cup το 2020, κερδίζοντας και το βραβείο για την κορυφαία απόκρουση της σεζόν.

Έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα από την Ευρώπη, επέστρεψε στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Μαϊάμι FC στη δεύτερη κατηγορία.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Ρουμ, ο οποίος λατρεύει να παίζει πάντελ καθώς θεωρεί ότι τον βοηθά στα αντανακλαστικά του, δεν είχε κάνει περισσότερες από πέντε αποκρούσεις σε κανένα από τα εννέα φετινά του παιχνίδια στο πρωτάθλημα με τη Μαϊάμι FC.

Εκείνο το ματς των πέντε επεμβάσεων είχε σημειωθεί στη νίκη με 4-3 επί της Λούισβιλ Σίτι στο Pitbull Stadium, ένα γήπεδο 20.000 θέσεων που εκείνο το βράδυ είχε μόλις 713 φιλάθλους στις κερκίδες.

Το μικρότερο έθνος στην ιστορία των Μουντιάλ

Με πληθυσμό μόλις 156.000 κατοίκους και έκταση μικρότερη από το Νησί του Μαν, το Κουρασάο αποτελεί το μικρότερο κράτος που έχει αγωνιστεί ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

176 bin nüfuslu Karayipler ada devleti Curaçao ilk puanını aldı 🔺28 şut çekmesine rağmen Ekvador, Curaçao’nun savunmasını aşamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. 🔺Maçın kahramanı, 37 yaşındaki Curaçao kalecisi Eloy Room oldu. Room, 15 kurtarışla bir Dünya Kupası maçında bir… pic.twitter.com/uZBV5qN0Mw — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 21, 2026



Το νησί της Καραϊβικής αποτελεί αυτοδιοικούμενη οντότητα εντός του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, και μάλιστα το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα, βρέθηκαν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το ιστορικό επίτευγμα.

Πλέον, και οι δύο ομάδες παραμένουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης, αλλά θα πρέπει να πάρουν τη νίκη την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Το έργο τους, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο, καθώς το Εκουαδόρ θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, ενώ το Κουρασάο θα τεθεί αντιμέτωπο με την Ακτή Ελεφαντοστού.

🚨 WATCH: Curaçao teammates rush to Eloy Room 🇨🇼 after the final whistle. ❤️

🥹

A special moment that shows what this historic World Cup point means to the team. 🏆pic.twitter.com/pQ5YxredXx — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026



Με πληροφορίες από: BBC, Marca, Daily Mail