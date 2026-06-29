Άδωνις Γεωργιάδης: Θρίαμβος η λειτουργία των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων – Μειώθηκε η λίστα αναμονής κατά 98%

Όταν φτάσουν οι εκλογές το 2027 οι αναμονές στις λίστες ψυχρών χειρουργείων (όσα δεν κρίνονται επείγοντα) για πάνω από 4 μήνες θα έχουν μηδενιστεί. Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας σήμερα έναν απολογισμό για το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που επιχορηγήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου.

«Ο στόχος του προγράμματος ήταν να μην υπάρχει τόσο μεγάλη αναμονή για χειρουργεία στο ΕΣΥ», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι ο στόχος που ήταν να μειωθεί κατά 90% η αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών, επετεύχθη. Μάλιστα όπως είπε τα δεδομένα αυτά γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό και χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πρόκειται για «θρίαμβο καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίσαμε την αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών», όπως είπε.

Αν είχε αποτύχει το πρόγραμμα δεν θα είχαμε πάρει τα χρήματα εξήγησε ο υπουργός Υγείας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής -που κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη- και σήμερα ο αριθμός τους έχει «πέσει» στα 7.000.

«Φαντασιοπληξίες» το ότι το πρόγραμμα δεν πέτυχε τον σκοπό του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης φανερά ενοχλημένος αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που εμφανίζουν ως αποτυχία τη λήξη του προγράμματος, όταν -όπως είπε- πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ούτως ή άλλως είχε ημερομηνία λήξης. Χαρακτήρισε «φαντασιοπληξίες» το ότι το πρόγραμμα δεν πέτυχε τον σκοπό του, καθώς δεν υπήρχαν χειρουργικές ομάδες, γιατροί και λοιπό προσωπικό για να το στελεχώσουν. Ερωτηθείς για την αρχική εκτίμηση των 50.000 χειρουργείων και γιατί τελικώς έγιναν 26.000, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι «ορόσημο δεν είναι ο αριθμός των χειρουργείων που έγιναν αλλά το πόσο μειώθηκε η λίστα αναμονής».

Όπως είπε από τα 50.000 χειρουργεία που ήταν η αρχική εκτίμηση έγιναν 26.000 τελικά, αλλά τόνισε ότι προσφέρθηκαν δωρεάν απογευματινά χειρουργεία σε 66.000 πολίτες αλλά μόνο 26.000 από αυτούς έκαναν χρήση αυτού του μέτρου. «Αυτή ήταν η ανταπόκριση των πολιτών, ο λόγος που δεν κάναμε περισσότερο χειρουργεία ήταν γιατί δεν υπήρχαν ασθενείς για να χειρουργηθούν», εξήγησε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει σήμερα μικρότερο χρόνο αναμονής όσον αφορά τα χειρουργεία από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

«Δηλαδή τι θα ήταν επιτυχία να χειρουργήσουμε και τους υγιείς, όχι να λέμε ό,τι θέλουμε για να κάνουμε κλικ» είπε φανερά ενοχλημένος, αναφερόμενος στα σχετικά δημοσιεύματα.

Μάριος Θεμιστοκλέους: Έχει καταγραφεί σαφής αύξηση των χειρουργείων που έγιναν από το 2024 έως το 2025

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους είπε ότι έχει καταγραφεί μία σαφής αύξηση των χειρουργείων που έγιναν από το 2024 έως το 2025 και υπογράμμισε ότι είναι ξεκάθαρο ότι πλέον η λίστα έχει μειωθεί. Μάλιστα αναφέρθηκε σε δύο παραδείγματα από τις ψυχρές επεμβάσεις για τις οποίες απαιτείται μεγάλος χρόνος αναμονής τονίζοντας πως «και για τις επεμβάσεις καταρράκτη ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στις έξι εβδομάδες, ενώ για την αρθροπλαστική ισχίου στις ένδεκα εβδομάδες».

Όπως είπε, σήμερα στη λίστα αναμονής για ψυχρά χειρουργεία βρίσκονται 25.000 ασθενείς -κάτω των τεσσάρων μηνών- ενώ 7.000 περιστατικά αναμένουν στη λίστα μεταξύ 4 και 6 μηνών. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το πως μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, καθώς το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείο φτάνει στη λήξη του στα τέλη του μήνα, εξήγησε ότι εξετάζονται διάφοροι τρόποι, μεταξύ των οποίων ακόμα και η μεταφορά περιστατικών από ένα σε άλλο νοσοκομείο όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τα χειρουργεία αυτά. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο υπουργός Υγείας και τόνισε ότι προς το παρόν δε φαίνεται ότι θα χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς παρατηρείται και αύξηση των ποσοστών όσον αφορά τα πρωινά χειρουργεία.

«Θα παρακολουθούμε το σύστημα καταγραφής των αναμονών και αν ξεφύγει ο αριθμός τους, δεν αποκλείεται να λάβουμε κι άλλα μέτρα, όπως να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα με κρατικούς πόρους», ανέφερε.

Λίλιαν Βιλδιρίδη: Τι είπε για τις ελλείψεις νοσηλευτών

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε λόγο για αυξητική τάση στην προσφορά όσον αφορά την πλήρωση θέσεων ιατρικού προσωπικού που έχουν προκηρυχθεί. «Υπάρχουν νησιά και περιοχές που βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις όπως για παράδειγμα η Καβάλα και η Δράμα».

Αναφερόμενη στις ελλείψεις νοσηλευτών πρόσθεσε ότι την Παρασκευή άνοιξε άλλη μια προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού.

Ο υπουργός Υγείας δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση, λέγοντας ότι το ζήτημα των νοσηλευτών παραμένει ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Ωστόσο τόνισε ότι συνολικά η κυβέρνηση άμεσα θα προβεί σε ανακοινώσεις που θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση όσων περισσότερων νοσηλευτών στο σύστημα υγείας. Μάλιστα είπε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αναγνωριστούν τα πτυχία νοσηλευτών που έχουν φοιτήσει σε ιδιωτικά κολέγια, προκειμένου να μπορούν να προσληφθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Όμως ο ίδιος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά πολύπλοκο, που αφορά πολλά υπουργεία και όταν συνολικά η κυβέρνηση είναι έτοιμη για ανακοινώσεις θα το πράξει.