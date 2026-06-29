Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: Η Πλεύση Ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη εκλογική αποδοχή – Ο κ. Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κ. Μητσοτάκη

Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης παραχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια, τις δημοσκοπήσεις και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σχετικά την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, και τα «δώρα» που φημολογείται ότι θα φέρει μαζί του, ενισχύοντας εξοπλιστικά τη γείτονα χώρα, η κ. Κωνσταντοπούλου, είπε ότι για την Πλεύση Ελευθερίας τα εθνικά ζητήματα είναι μείζονος σημασίας, γι’ αυτό οι θέσεις του κόμματος είναι πολύ αυστηρές, και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Tι είπε για τα εθνικά θέματα και την Τουρκία

«Δικές μας θέσεις είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας για την κατοχή της Κύπρου – που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία- και σε σχέση με όλες τις προκλήσεις του Ερντογάν.

Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό, για εμάς είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και προκαλούνται ερωτηματικά» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη, την επιδιώκεις, προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και της θρυλούμενης προμήθειας από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, των F35, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και αναβρασμό στο Κογκρέσο και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού, που πιέζουν για να μην γίνει αυτό. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική να επαφιέται μόνο στον πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια.

Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει “καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία”. Το ψήφισμα αυτό δηλαδή ανοίγει διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της.

Αυτό δεν είναι πολιτική, η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα. Και μάλιστα η ΝΔ επιτέθηκε στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή μας, την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία, την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Στο θέμα της ακρίβειας θα τα κάναμε όλα διαφορετικά»

Σχετικά με την ακρίβεια, με αφορμή και τη σύσκεψη στο Μαξίμου για τη «Συμφωνία κυρίων» με στόχο τη συγκράτηση ή τη μείωση των τιμών, είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα τα έκανε «όλα διαφορετικά» στο ζήτημα αυτό.

«Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δηλαδή ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί σε “Συμφωνία κυρίων”, την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών. Κατήργησε, όπως ξέρετε, τον Συνήγορο του Καταναλωτή και αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη-πρώτη την κ. Στρατινάκη, που παραιτήθηκε βέβαια υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΣΕΕ.

Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, του ελέγχου των τιμών και της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια, είναι ορθάνοιχτο διότι η κυβέρνηση, κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο. Δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες, με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει; Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνεις τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις, δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενοίκιο που καλείς να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν.

Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε “συμφωνίες κύριων” και πρώτα απ’ όλα ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση, οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου

Ερωτηθείσα να διευκρινίσει τι εννοεί ότι προτείνει νομοθετική παρέμβαση, με δεδομένο ότι έχουμε ελεύθερη αγορά, υποστήριξε: «Ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα, γιατί όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός, ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολιτής δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγυήσεις».

Πρόταση για μείωση του ΦΠΑ

«Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε σε είδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ’ όλα, να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ, ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, τον Έβρο, στις πληγείσες και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει τη μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί, πάλι από την δική μας ευρωβουλευτή, από την κ. Ζαχαρία και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν τον ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Από πέρυσι τον Σεπτέμβρη πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες, που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο, ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια» πρόσθεσε.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας

Στην πολιτική επικαιρότητα, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και, μεταξύ άλλων, δείχνουν πτώση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι μια πρόκληση για τον μέσο πολίτη, που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κ. Μητσοτάκη περίπου στο 30%, όταν το 2024 στις ευρωεκλογές, με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή, από ό,τι σήμερα, είχε 28%- όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του έδιναν πολύ παραπάνω» είπε αρχικά, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι η ψήφος στις συγκεκριμένες ευρωεκλογές, δεν ήταν χαλαρή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά είχαν διαφορετικό χαρακτήρα «διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονείας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41% και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό. Αυτή την υποτιθέμενη μείωση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας- που με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις- εμείς δεν την βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί. Γιατί, η Πλεύση Ελευθερίας πέτυχε να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση, όπως υποσχέθηκε. Γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε χτίσει μία σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια και πάρα πολύ στερεή. Η Πλεύση Ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη εκλογική αποδοχή και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω. Θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες, γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές, ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα, αυτό θα φανεί» υπογράμμισε.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας: «Ο ελληνικός λαός έχει καεί, στην κυριολεξία και μεταφορικά, από τον κ. Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία. Διότι αν του δώσει, θα τον ξανακάψει ο κ. Τσίπρας, όπως έκανε με τους ανθρώπους στο Μάτι, που αφού τους έκαψαν και τους άφησαν εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι -104 ταυτοποιημένοι και 16 αταυτοποιητές σοροί, και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μια επικοινωνιακή κακοπαιγμένη παράσταση, στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για Πρωθυπουργό; Έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60-70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο; Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο.

Είναι πάρα πολύ απλό, δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κωλοτούμπες για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγη για να τα καταργήσει, για τους πλειστηριασμούς… Ο Τσίπρας έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πλειστηριασμούς, αυτός έφερε τα funds, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κ. Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κ. Μητσοτάκη, είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν να σε άλλη μια παγίδα».

Κλείνοντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας. Συγκεκριμένα, σήμερα (6 μμ στην ΕΣΗΕΑ) πραγματοποιείται συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 1ου Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival, μιας νέας πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να γίνει τόπος συνάντησης, δημιουργίας, διαλόγου και πολιτισμού. Το Φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στα 10α Γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας και στην Επέτειο του Δημοψηφίσματος, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα στο Μεγάλο Θέατρο, στις 8μμ.