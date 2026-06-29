Λήμνος: Συνελήφθησαν οι γονείς του 5χρονου που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από τους δυνατούς ανέμους

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Συνελήφθησαν οι γονείς του 5χρονου που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από τους δυνατούς ανέμους στη Λήμνο. Οι γονείς που κατάγονται από τη Ρουμανία, συνελήφθησαν με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Πλατέως. Στήθηκε αμέσως μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές Αρχές.

Μετά την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ερασιτεχνικά σκάφη, καθώς και περιπολικό όχημα του ΛΣ από ξηράς, ενώ σε ένα από τα σκάφη επέβαινε και στέλεχος της λιμενικής Αρχής.

Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.