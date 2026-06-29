Λήμνος: Συνελήφθησαν οι γονείς του 5χρονου που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από τους δυνατούς ανέμους

Στη Λήμνο, οι γονείς ενός 5χρονου συνελήφθησαν με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφού το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από δυνατούς ανέμους στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Πλατέως. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές Αρχές, με τον 5χρονο να εντοπίζεται σώος και να μεταφέρεται με ασφάλεια στην ακτή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν οι γονείς του 5χρονου που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από τους δυνατούς ανέμους στη Λήμνο. Κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Πλατέως, με τις λιμενικές Αρχές να στήνουν αμέσως μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
  • Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

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Συνελήφθησαν οι γονείς του 5χρονου που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από τους δυνατούς ανέμους στη Λήμνο. Οι γονείς που κατάγονται από τη Ρουμανία, συνελήφθησαν με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

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Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Πλατέως. Στήθηκε αμέσως μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές Αρχές.

Μετά την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ερασιτεχνικά σκάφη, καθώς και περιπολικό όχημα του ΛΣ από ξηράς, ενώ σε ένα από τα σκάφη επέβαινε και στέλεχος της λιμενικής Αρχής.

Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

 

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