Λήμνος: Παιδί σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα στα ανοιχτά

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Και δεύτερο περιστατικό διάσωσης, σήμερα, στη Λήμνο, όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές του νησιού.

Στην παραλία του Πλατύ, ένα μικρό παιδί, που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα προς τα ανοιχτά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους λουόμενους.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, ενώ ταυτόχρονα πολίτης έσπευσε να βοηθήσει και κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, βγάζοντας το με ασφάλεια στη στεριά πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση.

Κινδύνευσε ζευγάρι τουριστών με SUP

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα limnoslive.gr, ένας ζευγάρι Βούλγαρων τουριστών κινδύνευσε στην περιοχή του Παρθενόμυτου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τουρίστες ξεκίνησαν με δύο σανίδες κωπηλασίας (SUP), όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι τούς παρέσυραν γρήγορα μακριά από την ακτή.

Την επικίνδυνη εξέλιξη αντιλήφθηκε λουόμενος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, με το Λιμενικό να ζητά τη συνδρομή του Γιάννη Καλημάνα από τον Μούδρο, ο οποίος έσπευσε στο σημείο με το καΐκι του.

Παράλληλα, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Βασίλη Σταματέρη, ιδιοκτήτη του Aqua Sports και ιδιαίτερα έμπειρου στα θαλάσσια σπορ, ο οποίος με σωστική λέμβο κατάφερε να εντοπίσει και να περισυλλέξει τη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη χωριστεί από τον σύζυγό της, είχε χάσει τη σανίδα της και βρισκόταν μέσα στη θάλασσα χωρίς μέσο επίπλευσης, ενώ παρουσίαζε σημάδια υποθερμίας. Η έγκαιρη επέμβαση στη διάσωση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κάθε λεπτό που περνούσε δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

Ο άνδρας διατηρούσε ακόμη τη σανίδα του και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια μαζί με αυτήν.

Τα δύο περιστατικά αποδεικνύουν ότι η θάλασσα μπορεί να γίνει παγίδα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.