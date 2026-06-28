Ντοκουμέντα από τη φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιθέα – H στιγμή της πτώσης της 75χρονης από το μπαλκόνι και οι δραματικές περιγραφές

Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε διώροφο κτίριο, στη διασταύρωση της Αριστείδου με την Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα.

Σε βίντεο καταγράφηκαν η στιγμή της έκρηξης, που φαίνεται ότι προκάλεσε τη φωτιά, αλλά και η πτώση της 75χρονης από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στην αγκαλιά των περαστικών, που είχαν δημιουργήσει ένα ανθρώπινο πλέγμα ασφαλείας, σώζοντάς την.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, περίπου στις 4 το μεσημέρι, εντός του διαμερίσματος βρισκόταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι κοιμόταν και η γυναίκα ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη τη μυρωδιά του καπνού. Όταν άνοιξε την πόρτα προκειμένου να δει τι συμβαίνει, το θερμικό κύμα και ο καπνός «εισέβαλαν» στο σπίτι. Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της κατάφερε να φύγει, από την εξωτερική σκάλα που υπάρχει στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Η 75χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και εγκλωβίστηκε από τις φλόγες. Η γυναίκα καλούσε απελπισμένη σε βοήθεια, ενώ όταν άρχισαν να σπάνε τα τζάμια, λόγω της φωτιάς, με την παραίνεση και των περαστικών, πήδηξε από το μπαλκόνι στα χέρια των διερχόμενων, και ευτυχώς σώθηκε χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Το οίκημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν δραματικές και η επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο που βρίσκεται στην «καρδιά» της Καλλιθέας, όπου δίπλα υπάρχουν μαγαζιά και πολυκατοικίες. Οι φλόγες έφταναν και τα 20 μέτρα ύψος, ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Το Mega μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που η 75χρονη πηδά από το μπαλκόνι και πέφτει σε μία ανθρώπινη αγκαλιά:

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega, καταγράφεται η στιγμή που έγινε μία μικρή έκρηξη στο ισόγειο της διώροφης κατοικίας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε γρήγορα επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο.

Λίγα λεπτά αργότερα, κατέφθασαν στο σημείο οι πρώτες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

“Πήδα γιαγιά κάτω, σε πιάνω, πήδα”

«Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια” και σταματάω με το μηχανάκι και λέω “πήδα γιαγιά κάτω, σε πιάνω, πήδα”. Και έρχεται ένα παλικάρι. Και πηδάει η γιαγιά και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι», λέει ο περαστικός που βοήθησε την ηλικιωμένη γυναίκα.

«Έβλεπα την φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν και της φώναζα, “γιαγιά πήδα, θα σε πιάσω”» είπε ο άνθρωπος που έσωσε την 75χρονη. «Κάνω τον σταυρό μου, όλα καλά, μια ανθρώπινη ζωή σώσαμε, αυτό είναι το θέμα», είπε σε άλλες δηλώσεις του ο άνδρας που έσωσε την 75χρονη.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, δύο άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας, ο οποίος φέρει εγκαύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία» καθώς αντιμετώπισε προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Επίσης, από το ΕΚΑΒ παρελήφθησαν και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας φέρει ελαφρά εγκαύματα στο χέρι του και ο δεύτερος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, λόγω του καπνού.

Ο γιος του ζευγαριού έφτασε γρήγορα στο σημείο και έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να μάθει για την κατάσταση της υγείας της μητέρας του.

«Φώναζε η γυναίκα και από εκεί και από εδώ είχε φωτιά, είχε πάει στη γωνία και της φωνάζαμε από κάτω “πήδα, πήδα” και τελευταία στιγμή την πιάσαμε», περιγράφει ένας άλλος περαστικός.

Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς μέχρι αργά το απόγευμα. Επί τόπου επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δείτε βίντεο αναγνωστών του enikos.gr:

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