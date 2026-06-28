Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για βία κατά κρατούμενου σε ΑΤ της Αττικής – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Συνελήφθη αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (27/6), με αστυνομικούς της υπηρεσίας να αντιλαμβάνονται τα όσα συνέβησαν και να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού

Επιπλέον, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

«Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος», τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.