Εμμανουήλ Καραλής: Τρίτος ο «Μανόλο» στο Diamond League στο Παρίσι

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο μίτινγκ της σειράς Diamond League στο Παρίσι, με καλύτερο άλμα στα 5,83μ. Παράλληλα, η Ελίνα Τζένγκο περιορίστηκε στην 11η θέση στον ακοντισμό, με μία έγκυρη βολή στα 54,35μ.

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Εμμανουήλ Καραλής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση την προσπάθειά του στο μίτινγκ της σειράς Diamond League, στο Παρίσι.
  • Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ είχε καλύτερο άλμα στα 5,83μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια.
  • Η Ελίνα Τζένγκο περιορίστηκε στην 11η θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη βολή στα 54,35μ.

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Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Εμμανουήλ Καραλής την προσπάθειά του στο μίτινγκ της σειράς Diamond League, στο Παρίσι.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ είχε καλύτερο άλμα στα 5,83μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (όπως και τα 5,63μ. νωρίτερα).

Στη συνέχεια, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 5,93μ. και, βλέποντας τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί να περνάει με την πρώτη (σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ), άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για τα 6,03μ. Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και πήρε την τρίτη θέση με 5,83μ.

Σε «ρηχά νερά» έμεινε με τη σειρά της η Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε μόνο μία έγκυρη βολή (τη δεύτερη) στα 54,35μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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