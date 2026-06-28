Καύσωνας στην Ευρώπη: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «σιωπηλό δολοφόνο» και 1.300 επιπλέον θανάτους – Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία με 41,7°C

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Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου συνδέεται με περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε ότι οι θάνατοι αυτοί έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, προειδοποιώντας ότι η θερμική καταπόνηση αποκαλείται συχνά «σιωπηλός δολοφόνος».

«Η θερμική καταπόνηση συχνά αποκαλείται “σιωπηλός δολοφόνος” και τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία στην Ευρώπη δεν έχουν κατασκευαστεί για αυτές τις θερμοκρασίες», σημείωσε.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling. Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Περίπου 1.000 επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ότι από την Τετάρτη έχουν καταγραφεί περίπου 1.000 περισσότεροι θάνατοι από το αναμενόμενο στη χώρα.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, μεγάλο μέρος των επιπλέον θανάτων αφορά ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ καταγράφηκε αύξηση 40% στους θανάτους ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους.

Ο Τέντρος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη, καθώς θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

«Εκατομμύρια άνθρωποι στην ήπειρο ζουν υπό συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δοκιμάζονται», ανέφερε.

🚨🇩🇪 HOLY SH*T! The heat has gotten so extreme in Germany that tram tracks have started to melt! The Leipzig Transport Authority has suspended every single tram line, after sealant in the rails and points liquefied across the network. They planned to resume service last night,… pic.twitter.com/il1oeu7Efr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Νέα ρεκόρ σε Γερμανία, Πολωνία και Τσεχία

Την Κυριακή καταρρίφθηκαν ξανά ρεκόρ θερμοκρασίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικά.

Στη Γερμανία, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της χώρας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν, κοντά στα πολωνικά σύνορα, στο ανατολικό Βρανδεμβούργο.

Στην Τσεχία, το μετεωρολογικό ινστιτούτο CHMI ανακοίνωσε νέο ρεκόρ για δεύτερη ημέρα στη σειρά, με θερμοκρασία 41,1 βαθμών Κελσίου στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας. Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι η ζέστη αναμενόταν να κορυφωθεί την Κυριακή, ενώ στα δυτικά της χώρας προβλέπονταν ισχυρές καταιγίδες.

Στην Πολωνία, καταγράφηκε επίσης ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας, με 40,5 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Σλούμπιτσε, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας και Διαχείρισης Υδάτων.

☀️ Heat keeps shattering records across Europe: In Prague, firefighters are spraying people with water to help them cope with the extreme temperatures, according to social media. Switzerland has recorded 39°C for the third consecutive day, setting a new June record, while… pic.twitter.com/Rmbm0JiW5U — XSpirit (@TubeSpirit) June 28, 2026

«Οι καύσωνες μιας γενιάς συμβαίνουν πλέον σχεδόν κάθε χρόνο»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέδεσε το ακραίο φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που παλαιότερα θεωρούνταν «μία φορά σε κάθε γενιά» τείνουν πλέον να εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο.

Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόσουν σχέδια δράσης για την προστασία της υγείας από τη ζέστη, τονίζοντας ότι η προσαρμογή στην κλιματική κρίση είναι πλέον ζήτημα δημόσιας υγείας.