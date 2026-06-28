Πούτιν: «Θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ρωσίας» μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι η Μόσχα θα διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ναι, βλέπουμε τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτά, αλλά σίγουρα θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια τόσο της χώρας όσο και των πολιτών μας, καθώς και το απαραβίαστο των συνόρων της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία».

«Αναμφίβολα θα ξεπεράσουμε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο έδαφός μας και στις υποδομές μας», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά την ουκρανική επίθεση με drones στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, κατά την οποία, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι πρόκειται για μέρος των «επιχειρήσεων που αποδυναμώνουν την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο».

Όπως ανέφερε, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, περίπου 300 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, καθώς και ακόμη ένα διυλιστήριο στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, περίπου 700 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Κριμαία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων

Την περασμένη εβδομάδα, νέα ουκρανική επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο στα νοτιοανατολικά της Μόσχας, καλύπτοντας τα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας με πυκνούς μαύρους καπνούς.

Παράλληλα, η προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στον εφοδιασμό με καύσιμα και διακοπές ηλεκτροδότησης, πλήττοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη χερσόνησο και σε άλλες περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια ενέργεια που δεν αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων πολλών συμμάχων της Μόσχας.