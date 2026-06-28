Πάτρα: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα – Τα πρώτα στοιχεία από την αυτοψία

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα στην Πάτρα, με τη σορό της να βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και αγνώστων στοιχείων. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και από τα πρώτα στοιχεία της αυτοψίας δεν φαίνεται να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αν και η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα στην Πάτρα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.
  • Η σορός της γυναίκας, αγνώστων στοιχείων, βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε σπίτι επί της οδού Ευσεβίου.
  • Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο θάνατος δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα στην Πάτρα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό συνέβη σε σπίτι που βρίσκεται επί της οδού Ευσεβίου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η σορός της γυναίκας, αγνώστων στοιχείων, βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στον χώρο.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο θάνατός δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ