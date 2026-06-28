Μεσσηνία: Νεκρή φώκια ανοιχτά από το Ακρογιάλι

Μία φώκια εντοπίστηκε νεκρή νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.

Τα τελευταία χρόνια φώκιες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης, κυρίως κοντά στον φάρο των Κιτριών, γεγονός που έχει γίνει αρκετές φορές αντιληπτό από κατοίκους και ψαράδες της περιοχής.