Μεσσηνία: Νεκρή φώκια ανοιχτά από το Ακρογιάλι

Μία νεκρή φώκια εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, αφού έγινε αντιληπτή από ψαράδες που ειδοποίησαν το Λιμενικό. Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού, καθώς φώκιες εμφανίζονται κατά διαστήματα στην ευρύτερη περιοχή.

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νεκρή φώκια
Πηγή; ΕΡΤ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία φώκια εντοπίστηκε νεκρή νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι, στον Δήμο Δυτικής Μάνης.
  • Το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι ειδοποίησαν το Λιμενικό. Η αιτία θανάτου της φώκιας δεν έχει γίνει γνωστή.
  • Τα τελευταία χρόνια φώκιες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης.

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Μία φώκια εντοπίστηκε νεκρή νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Ακρογιάλι, στον Δήμο Δυτικής Μάνης, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θαλάσσιο θηλαστικό έγινε αντιληπτό από ψαράδες, οι οποίοι το είδαν να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα και ειδοποίησαν το Λιμενικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της φώκιας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και διερεύνηση του περιστατικού.

Τα τελευταία χρόνια φώκιες κάνουν κατά διαστήματα την εμφάνισή τους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης, κυρίως κοντά στον φάρο των Κιτριών, γεγονός που έχει γίνει αρκετές φορές αντιληπτό από κατοίκους και ψαράδες της περιοχής.

 

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