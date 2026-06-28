Κατερίνα Καραβάτου: Βούρκωσε στο φινάλε της εκπομπής της στον ΑΝΤ1 – «Σας ευχαριστώ από καρδιάς»

Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκλήρωσε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» στον ΑΝΤ1, αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές σε φορτισμένο κλίμα. Η παρουσιάστρια εξέφρασε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη της σε συνεργάτες και κοινό, ενώ έκανε αναφορά σε ένα «διαφορετικό καλοκαίρι» για την τηλεόραση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έριξε η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» στον ΑΝΤ1.
  • Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές σε φορτισμένο κλίμα, ευχαριστώντας συνεργάτες και κοινό. Εμφανώς συγκινημένη, είπε «Σας ευχαριστώ από καρδιάς».
  • Στο φινάλε, η Κατερίνα Καραβάτου ευχήθηκε στους τηλεθεατές «ένα πολύ καλό καλοκαίρι» και εξέφρασε την ελπίδα «τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν πολύ καλύτερα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έριξε η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές σε φορτισμένο κλίμα, ευχαριστώντας τόσο τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες όσο και το κοινό που τη στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς»

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, η Κατερίνα Καραβάτου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλη τη χρονιά, εμφανώς συγκινημένη.

Απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, είπε:

«Να ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να γίνει αυτό που φαντάζεστε, αυτό που θα ευχόσασταν. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ από καρδιά για όλα όσα μου έχετε δώσει μέχρι τώρα…

Κυρίες και κύριου, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι διαφορετικό για όποιον εμπλέκεται και εδώ και αλλού. Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν πολύ καλύτερα… Σας ευχαριστούμε για όλα, εις το επανιδείν!».

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