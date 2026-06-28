Κύπρος: Τραγωδία με 2 παιδιά που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους

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Ανείπωτη τραγωδία με δύο νεκρά παιδιά συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την Κύπρο.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το μεσημέρι της Κυριακής (28/6), μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των δύο παιδιών, το βράδυ της Κυριακής, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις.

Στο σημείο, στο χωριό Ξυλοφάγου, έσπευσαν ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ερευνάται το σενάριο της ασφυξίας

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έχει αποκλείσει τον χώρο έξω από το σπίτι, όπου συνέβη η τραγωδία, και διεξάγει εντατικές έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς τα δύο ανήλικα παιδιά κατέληξαν μέσα στο όχημα και τι ακριβώς προηγήθηκε.