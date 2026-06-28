Βενεζουέλα: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των σεισμών στους 1.450 νεκρούς – «Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια» για τις διασώσεις

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Στους 1.450 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο απολογισμός αυξήθηκε κατά 20 θύματα σε σχέση με το Σάββατο, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

«Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια»

Καθώς συμπληρώνονται πλέον αρκετές ημέρες από τη διπλή σεισμική δόνηση, οι διασώστες προειδοποιούν ότι ο χρόνος εξαντλείται.

«Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια», δήλωσε διασώστης στο BBC, εξηγώντας ότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν ακόμη κτίρια στα οποία δεν έχει μετακινηθεί ούτε μία πέτρα, καθώς τα σωστικά συνεργεία αδυνατούν να καλύψουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον εντοπισμό ανθρώπων ζωντανών κάτω από τα ερείπια, αν και το χρονικό αυτό παράθυρο μπορεί να παραταθεί εφόσον οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό ή τροφή.

«Μια αχτίδα ελπίδας»

Παρά τις δυσκολίες, οι οικογένειες των αγνοουμένων εξακολουθούν να ελπίζουν.

«Μέχρι να είμαστε 100% βέβαιοι, κρατιόμαστε από μια αχτίδα ελπίδας», δήλωσε άνδρας που αναζητά έναν 14χρονο έφηβο ανάμεσα στα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι επικρίσεις για τον ρυθμό και τον συντονισμό της κρατικής ανταπόκρισης, ενώ διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να καταφθάνουν στη χώρα για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους λόγω εθνικής αργίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.