Πολωνία: Πυροσβέστες έσωσαν άλογο που είχε πέσει σε πηγάδι

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη βόρεια Πολωνία, συγκεκριμένα στο χωριό Χμιέλνο της Κασουβίας, όπου πυροσβέστες απεγκλώβισαν με επιτυχία ένα άλογο που είχε πέσει σε πηγάδι. Το ζώο ανασύρθηκε με ασφάλεια χρησιμοποιώντας ειδικούς ιμάντες και δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Facebook/ OSP Chmielno
Φωτογραφία: Facebook/ OSP Chmielno
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη βόρεια Πολωνία, όταν ένα άλογο έπεσε μέσα σε πηγάδι και αδυνατούσε να βγει μόνο του.
  • Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικούς ιμάντες για να ανασηκώσουν προσεκτικά το άλογο και να το απεγκλωβίσουν.
  • Το άλογο δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και επέστρεψε σύντομα στον στάβλο του, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη βόρεια Πολωνία, όταν ένα άλογο έπεσε μέσα σε πηγάδι και αδυνατούσε να βγει μόνο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Χμιέλνο, στην περιοχή της Κασουβίας. Δύο πυροσβεστικές μονάδες έσπευσαν στο σημείο έπειτα από σχετική κλήση.

Το άλογο ήταν παγιδευμένο μέσα στο φρεάτιο

Όταν οι διασώστες έφτασαν, βρήκαν το τρομαγμένο ζώο παγιδευμένο μέσα στο τσιμεντένιο φρεάτιο, με μόνο το κεφάλι και τα μπροστινά πόδια του να προεξέχουν από το άνοιγμα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικούς ιμάντες για να ανασηκώσουν προσεκτικά το άλογο και να το απεγκλωβίσουν, φροντίζοντας να μην τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Χάρη στην αποτελεσματική επιχείρηση, το ζώο απεγκλωβίστηκε γρήγορα και με ασφάλεια», ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζώο δεν τραυματίστηκε σοβαρά

Το άλογο δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και επέστρεψε σύντομα στον στάβλο του.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο έπεσε στο πηγάδι, υπενθυμίζοντας στους κατοίκους να ασφαλίζουν κατάλληλα τα φρεάτια στις ιδιοκτησίες τους.

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