Λήμνος: Επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών με SUP που παρασύρθηκαν από τα κύματα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (28/6) στη Λήμνο, όταν δύο τουρίστες από τη Βουλγαρία παρασύρθηκαν στα ανοιχτά με σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP) λόγω ισχυρών κυμάτων. Χάρη στην άμεση επέμβαση λουόμενου, τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Λήμνο, όταν δύο τουρίστες με SUP παρασύρθηκαν στα ανοιχτά εξαιτίας των ισχυρών κυμάτων και βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο.
  • Την επικίνδυνη εξέλιξη αντιλήφθηκε έγκαιρα λουόμενος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα.
  • Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ιδιωτικών σκαφών και τη συντονισμένη συνδρομή του Λιμενικού, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (28/6) στην περιοχή του Μούδρου, στη Λήμνο, όταν μια θαλάσσια εξόρμηση δύο τουριστών από τη Βουλγαρία παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, εξαιτίας των ισχυρών κυμάτων στην περιοχή του Παρθενόμυτου.

Σύμφωνα με το limnosreport.gr, το ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη βόλτα του με δύο σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP), ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και ο έντονος κυματισμός τούς παρέσυραν στα ανοιχτά, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο και να βρεθούν σε σοβαρό κίνδυνο.

Λουόμενος ενημέρωσε το Λιμενικό

Την επικίνδυνη εξέλιξη αντιλήφθηκε έγκαιρα λουόμενος, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα ζητώντας την συνδρομή ιδιωτών με κατάλληλα μέσα.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ιδιωτικών σκαφών, τη συντονισμένη συνδρομή του Λιμενικού και την άμεση παρατηρητικότητα του λουόμενου, ο οποίος αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

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