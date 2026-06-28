Κεραυνός χτύπησε τον Πύργο του Άιφελ εν μέσω καταιγίδας – Εντυπωσιακές εικόνες από το Παρίσι

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Ένας κεραυνός χτύπησε τον Πύργο του Άιφελ κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας που έπληξε το Παρίσι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τη στιγμή που η ηλεκτρική εκκένωση έπληξε τον σιδερένιο πύργο ύψους 330 μέτρων, ενώ πυκνά σύννεφα κάλυπταν την πόλη.

WATCH: Stunning footage shows moment Eiffel Tower in Paris struck by lightning pic.twitter.com/qURg9PzrKK — Rapid Report (@RapidReport2025) June 27, 2026

Γιατί ο Πύργος του Άιφελ δεν κινδυνεύει

Παρότι το θέαμα προκαλεί εντύπωση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο Πύργος του Άιφελ έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Το μνημείο χτυπιέται από κεραυνούς πέντε έως δέκα φορές κάθε χρόνο, ανάλογα με την ένταση της καταιγιδικής δραστηριότητας. Αντί να απειλείται η στατικότητά του, το ηλεκτρικό φορτίο διοχετεύεται με ασφάλεια στο έδαφος μέσω ειδικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Λόγω του ύψους του, ο Πύργος αποτελεί φυσικό στόχο κατά τη διάρκεια καταιγίδων, καθώς προσφέρει τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ των ηλεκτρικά φορτισμένων νεφών και του εδάφους. Ωστόσο, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν «προσελκύει» τους κεραυνούς. Απλώς, όταν δημιουργείται μια ηλεκτρική εκκένωση, η μεταλλική κατασκευή αποτελεί την πιο αποτελεσματική διαδρομή για τη διοχέτευση του τεράστιου ηλεκτρικού ρεύματος.

The Eiffel Tower was struck by lightning on Saturday A spectacular and incredibly rare moment that few people ever get to witness pic.twitter.com/HVb1MnrydX — Surajit (@surajit_ghosh2) June 28, 2026

Η αρχή του κλωβού Faraday

Ολόκληρος ο Πύργος λειτουργεί ως ένας γιγαντιαίος κλωβός Faraday, αξιοποιώντας την αρχή που διατύπωσε ο φυσικός Μάικλ Φαραντέι τον 19ο αιώνα.

Όταν ένας κεραυνός χτυπά το μνημείο, το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει τον μεταλλικό σκελετό του και όχι τους επισκέπτες που βρίσκονται στο εσωτερικό ή στα παρατηρητήρια, αναφέρει το India Today.

Ειδικά συστήματα γείωσης στη βάση του Πύργου διοχετεύουν το φορτίο στο έδαφος μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ενώ σύγχρονα συστήματα προστασίας διασφαλίζουν ότι δεν προκαλούνται ζημιές στους ανελκυστήρες, τον φωτισμό, τα δίκτυα επικοινωνιών και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ORAGE À PARÍS FRANCE

🇫🇷 ⛈️

Impresionante tormenta eléctrica esta noche en el cielo de París.

La Torre Eiffel tocada por un rayo.

Junio 27 de 2026

Vía @wallapen pic.twitter.com/AYpb1jnqHa — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 28, 2026

Μέτρα ασφαλείας για τους επισκέπτες

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες και, όταν εκδηλώνονται έντονες καταιγίδες ή πολύ ισχυροί άνεμοι, ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά τμήματα του Πύργου για προληπτικούς λόγους.

Το πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε ενώ μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης πλήττεται από έντονο κύμα καύσωνα, το οποίο ακολουθήθηκε από ισχυρές καταιγίδες λόγω της αστάθειας και της αυξημένης υγρασίας στην ατμόσφαιρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται ολοένα και συχνότερα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας επιτρέπει στην ατμόσφαιρα να συγκρατεί περισσότερη υγρασία, ευνοώντας την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων.