Βενεζουέλα: «Ξανατρέμει η γη, αδερφέ… Αν θέλεις, φύγε» είπε εγκλωβισμένος σε διασώστη – «Ας προσευχηθούμε στον Θεό»

Το άρθρο περιγράφει μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης στη Βενεζουέλα, όπου ένας εγκλωβισμένος άνδρας, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο από τους μετασεισμούς, παρακάλεσε τον διασώστη του να φύγει. Ο διασώστης αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει, απαντώντας «Ας προσευχηθούμε στον Θεό», με τη σκηνή να έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

screenshot
Πηγή: @molinajosuez/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των επιχειρήσεων διάσωσης στη Βενεζουέλα καταγράφηκε σε βίντεο, την ώρα που η γη συνέχιζε να τρέμει.
  • Καθώς σημειωνόταν νέα σεισμική δόνηση, ο εγκλωβισμένος είπε στον διασώστη: «Ξανατρέμει η γη, αδερφέ… Αν θέλεις, φύγε».
  • Ο διασώστης αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, απαντώντας «Ας προσευχηθούμε στον Θεό», σε μία πράξη αυταπάρνησης που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των επιχειρήσεων διάσωσης στη Βενεζουέλα καταγράφηκε σε βίντεο, την ώρα που οι διασώστες επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα από τα ερείπια.

Η συγκλονιστική συνομιλία καταγράφηκε την ώρα που η γη συνέχιζε να τρέμει

Καθώς σημειωνόταν νέα σεισμική δόνηση, ο εγκλωβισμένος, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο για όσους προσπαθούσαν να τον σώσουν, είπε στον διασώστη που βρισκόταν δίπλα του:

«Ξανατρέμει η γη, αδερφέ… Αν θέλεις, φύγε»

Ο διασώστης, ωστόσο, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του. Παρέμεινε δίπλα στον άνδρα και του απάντησε:

«Ας προσευχηθούμε στον Θεό».

Η σύντομη αυτή συνομιλία αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται στα σημεία των καταρρεύσεων, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν παρά τους μετασεισμούς και τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Το βίντεο έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τόσο την αγωνία των εγκλωβισμένων όσο και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ