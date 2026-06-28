Βενεζουέλα: «Ξανατρέμει η γη, αδερφέ… Αν θέλεις, φύγε» είπε εγκλωβισμένος σε διασώστη – «Ας προσευχηθούμε στον Θεό»

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Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των επιχειρήσεων διάσωσης στη Βενεζουέλα καταγράφηκε σε βίντεο, την ώρα που οι διασώστες επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα από τα ερείπια.

Η συγκλονιστική συνομιλία καταγράφηκε την ώρα που η γη συνέχιζε να τρέμει

Καθώς σημειωνόταν νέα σεισμική δόνηση, ο εγκλωβισμένος, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο για όσους προσπαθούσαν να τον σώσουν, είπε στον διασώστη που βρισκόταν δίπλα του:

«Ξανατρέμει η γη, αδερφέ… Αν θέλεις, φύγε»

Ο διασώστης, ωστόσο, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του. Παρέμεινε δίπλα στον άνδρα και του απάντησε:

«Ας προσευχηθούμε στον Θεό».

Η σύντομη αυτή συνομιλία αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται στα σημεία των καταρρεύσεων, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν παρά τους μετασεισμούς και τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Το βίντεο έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τόσο την αγωνία των εγκλωβισμένων όσο και την αυταπάρνηση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.