Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και μια «αχτίδα ελπίδας» κάτω από τα ερείπια

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες, με τις αρχές να ανακοινώνουν νέο τραγικό απολογισμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.450, ενώ τουλάχιστον 3.150 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Συνολικά, περισσότεροι από 12.700 πολίτες έχουν πληγεί άμεσα από την καταστροφή, ενώ τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές ανέρχονται πλέον σε 774, εκ των οποίων 189 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ 585 έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Μεταξύ των κτιρίων που επλήγησαν περιλαμβάνονται 38 νοσοκομεία, τα οποία, όπως είπε, οι αρχές εργάζονται για να αποκαταστήσουν άμεσα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει παρασχεθεί βοήθεια σε 73.937 οικογένειες, ενώ έχουν διανεμηθεί 7.225.000 κιλά τροφίμων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, ως «τη σκληρότερη φυσική καταστροφή που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα», τονίζοντας ότι η Βενεζουέλα διανύει πλέον «κρίσιμες ώρες» για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

«Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια»

Στις παράκτιες περιοχές της πολιτείας Λα Γκουάιρα, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες καταστροφές, οι διασώστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Όπως μεταδίδει το BBC από την Καραμπαγιέδα, ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, ενώ η μυρωδιά της σκόνης, του τσιμέντου και, όπως περιγράφουν κάτοικοι, «του αίματος», εξακολουθεί να καλύπτει την περιοχή.

«Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια», δήλωσε πυροσβέστης που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εξηγώντας ότι υπάρχουν ακόμη δεκάδες κτίρια όπου δεν έχει μετακινηθεί ούτε μία πέτρα.

«Είναι πολύ, πολύ πιθανό να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εγκλωβισμένοι», πρόσθεσε.

Μπροστά στην τεράστια έλλειψη προσωπικού, εκατοντάδες εθελοντές και κάτοικοι έχουν οργανώσει μόνοι τους δίκτυα αλληλεγγύης, διανέμοντας τρόφιμα και νερό, μεταφέροντας προμήθειες και συμμετέχοντας στις έρευνες ακόμη και με γυμνά χέρια.

Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και φόβος για τους επιζώντες

Παρά τις αδιάκοπες επιχειρήσεις, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες αποτελούν το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον εντοπισμό επιζώντων, αν και αυτό μπορεί να παραταθεί όταν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό ή τροφή.

Οι οικογένειες, ωστόσο, αρνούνται να εγκαταλείψουν την ελπίδα.

«Μέχρι να είμαστε 100% βέβαιοι, κρατιόμαστε από μια αχτίδα ελπίδας», είπε ένας άνδρας που αναζητά έναν 14χρονο αγνοούμενο.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι επικρίσεις για τον ρυθμό και τον συντονισμό της κυβερνητικής ανταπόκρισης, καθώς πολλοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η βοήθεια έφτασε με καθυστέρηση στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν με τον φόβο νέου σεισμού

Στο Καράκας, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, φοβούμενοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Φοβάμαι πάρα πολύ έναν νέο σεισμό», είπε η 21χρονη Νατάλια στο BBC. Αν και η πολυκατοικία της δεν κατέρρευσε, εξήγησε ότι είναι παλιά και έχει υποστεί ζημιές.

Μια άλλη γυναίκα, που κοιμάται σε σκηνή μαζί με τον σκύλο της, ανέφερε πως το διαμέρισμά της υπέστη σοβαρές φθορές.

«Προτίμησα να έρθω εδώ μέχρι να μάθω αν είναι ασφαλές να επιστρέψω», είπε.

«Είμαστε εδώ γιατί φοβόμαστε», δήλωσε η Έστερ Χιμένες, η οποία εγκατέλειψε προληπτικά το σπίτι της, παρότι δεν υπέστη ζημιές, επειδή βρίσκεται στην κορυφή λόφου.

Asciende a 1.450 el número de personas fallecidas tras el doble terremoto ocurrido en #Venezuela, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Al menos 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria tras los fuertes terremotos ocurridos, según informó el… pic.twitter.com/KTWRmwwJ0c — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 28, 2026

Η UNICEF: 680.000 παιδιά χρειάζονται βοήθεια

Η UNICEF εκτιμά ότι περίπου 680.000 παιδιά χρειάζονται άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια μετά τους σεισμούς, ενώ συνολικά 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη από κάποια μορφή υποστήριξης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης στη Βενεζουέλα, Μανουέλ Ροντρίγκες Πουμαρόλ, τα νοσοκομεία λειτουργούν πέρα από τα όριά τους, χιλιάδες παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και τουλάχιστον 432 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές μόνο στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής.

Η συγκινητική ευχαριστία προς τους Αμερικανούς διασώστες

Η Νότια Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (US Southern Command) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφηκε από πολίτη της Βενεζουέλας τη στιγμή που Αμερικανοί πεζοναύτες έφταναν σε περιοχή για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Στο βίντεο ακούγεται ο άνδρας να λέει συγκινημένος: «USA, thank you… Muchas gracias» («ΗΠΑ, ευχαριστώ… σας ευχαριστώ πολύ»), ενώ περισσότεροι από 25 διασώστες περνούν δίπλα του, με ορισμένους να μεταφέρουν ειδικό εξοπλισμό, όπως κυκλικά πριόνια για τον απεγκλωβισμό επιζώντων.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς καταγράφηκε το βίντεο. Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει το Σάββατο ότι αποστέλλουν επιπλέον στρατιωτικές δυνατότητες και προσωπικό στις πληγείσες περιοχές για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

“USA… thank you.”

A video from a Venezuelan citizen of U.S. Marines arriving at a site to assist search and rescue efforts. At the direction of #SOUTHCOM, assigned U.S. military forces are supporting @StateDept-led U.S. disaster assistance to the people of Venezuela in the… pic.twitter.com/wjmw0KI254 — U.S. Southern Command (@Southcom) June 28, 2026

Το χαμόγελο του Αντόνιο μέσα στα συντρίμμια

Μέσα στην τραγωδία, μία διάσωση χάρισε λίγες στιγμές αισιοδοξίας.

Η Ισπανική Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη διάσωση ενός άνδρα, του Αντόνιο, ο οποίος παρέμενε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια.

Ύστερα από αρκετές ώρες εντατικών εργασιών απομάκρυνσης συντριμμιών και σταθεροποίησης του κτιρίου, οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν ζωντανό.

Την ώρα που τον έβγαζαν προσεκτικά από τα χαλάσματα, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «σιγά, σιγά», ενώ μόλις ο Αντόνιο βγήκε στην επιφάνεια, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Ο άνδρας ανταπέδωσε με ένα πλατύ χαμόγελο, προσφέροντας μια σπάνια στιγμή ελπίδας μέσα στην ανείπωτη τραγωδία.

Efectivos de la @UMEgob, en colaboración con otros equipos de rescate, han logrado acceder y rescatar con éxito a una segunda víctima atrapada, tras varias horas de intensos trabajos de desescombro y estabilización en la zona afectada.#Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/7UUGJYB7fT — UME (@UMEgob) June 27, 2026

«Ας προσευχηθούμε στον Θεό»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές των επιχειρήσεων διάσωσης καταγράφηκε όταν ένας εγκλωβισμένος άνδρας αντιλήφθηκε νέα σεισμική δόνηση και είπε στον διασώστη που βρισκόταν δίπλα του: «Ξανατρέμει η γη, αδερφέ… Αν θέλεις, φύγε».

Ο διασώστης, ωστόσο, αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει και του απάντησε: «Ας προσευχηθούμε στον Θεό», παραμένοντας δίπλα του μέχρι να συνεχιστεί η επιχείρηση διάσωσης.

“Está volviendo a temblar hermano si quieres te vas” 💔 Venezuela, La Guaira. pic.twitter.com/L5sdQ8c2iN — Josue Molina (@molinajosuez) June 28, 2026

Πατέρας και έφηβος γιος ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια τέσσερις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό

Πατέρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρίσκονται στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βόρεια του Καράκας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Οι δύο διασωθέντες απεγκλωβίστηκαν έπειτα από επιχείρηση ομάδων Αμερικανών και Γάλλων διασωστών, οι οποίοι τους κατέβασαν από έναν τεράστιο όγκο συντριμμιών. Πατέρας και γιος, γυμνοί και ξαπλωμένοι σε φορεία, μεταφέρθηκαν μέσα σε χειροκροτήματα και συγκίνηση δεκάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.