Αρχαίο έγκλημα και κατάρα: Δύο εκτελεσμένοι άνδρες θάφτηκαν με κέρατα ελαφιών για να μη στοιχειώσουν τους ζωντανούς

Ένα σκοτεινό μυστικό που παρέμενε θαμμένο για περισσότερους από δύο αιώνες έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Ισπανία. Η ανακάλυψη μιας μακάβριας τελετουργίας αποκαλύπτει τη βίαιη και άγνωστη πλευρά ενός αρχαίου πολιτισμού.

Πρόκειται για ένα εύρημα που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τις παραδόσεις και τις δοξασίες της εποχής. Μια διεπιστημονική ομάδα έφερε στο φως στο Βαλντεπένιας (Θιουδάδ Ρεάλ) μια ασυνήθιστη ταφή του 3ου αιώνα π.Χ., η οποία συνδυάζει ακραία βία, συμβολισμό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Τα σώματα είχαν πεταχτεί πρόχειρα δίπλα στο νότιο τείχος του οικισμού, συνοδευόμενα από τεράστια κέρατα ελαφιών και χωρίς κανένα ταφικό τελετουργικό.

Η μακάβρια ανακάλυψη στο Θέρο ντε λας Καμπέθας

Ο αρχαιολογικός χώρος του Θέρο ντε λας Καμπέθας, ένα σημαντικό ιβηρικό οπίντουμ (οχυρωμένος οικισμός) που βρίσκεται στον δήμο του Βαλντεπένιας (Θιουδάδ Ρεάλ, κεντρική Ισπανία), έφερε στο φως ένα από τα πιο μοναδικά και αινιγματικά ευρήματα σε ολόκληρο τον ιβηρικό πολιτισμό.

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2010, σε μια περιοχή που βρίσκεται ακριβώς έξω από το νοτιοανατολικό τείχος του οικισμού, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα λείψανα δύο ενήλικων ανδρών, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε ένα πλαίσιο εντελώς άσχετο με τις καθιερωμένες ταφικές πρακτικές της περιόδου.

Τα σώματα, τα οποία διατηρούσαν ακόμη την ανατομική τους συνοχή, βρέθηκαν δίπλα σε έξι μεγάλα κέρατα κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus), χωρίς να υπάρχει κάποιου είδους ταφική κατασκευή ή σκαμμένος τάφος.

Οι ανθρωπολογικές αναλύσεις και οι αναλύσεις σταθερών ισοτόπων (άνθρακα, αζώτου και οξυγόνου), τα αποτελέσματα των οποίων μόλις δημοσιεύθηκαν σε ερευνητικό άρθρο, κατέστησαν εφικτή την αναπαράσταση της αλληλουχίας της βίας, των συνθηκών διαβίωσης και της πιθανής προέλευσης αυτών των δύο ατόμων, ρίχνοντας φως σε μια πρακτική «κακού θανάτου» που μέχρι τώρα δεν είχε άμεσα παράλληλα στον ιβηρικό κόσμο.

Η παράδοση της καύσης των νεκρών στον ιβηρικό πολιτισμό

Οι Ίβηρες, οι οποίοι κατοικούσαν στη νότια και ανατολική Ιβηρική Χερσόνησο μεταξύ του 6ου και του 1ου αιώνα π.Χ., εφάρμοζαν ταφικά έθιμα που βασίζονταν κυρίως στην καύση των νεκρών.

Οι νεκροί αποτεφρώνονταν και οι στάχτες τους τοποθετούνταν σε τεφροδόχους μέσα σε νεκροταφεία, ακολουθώντας τελετουργικά που αντανακλούσαν την κοινωνική τους θέση, την ηλικία και τις συνθήκες θανάτου. Πεταμένοι στα σκουπίδια: Μια βιαστική ταφή χωρίς ίχνος φροντίδας

Για τον λόγο αυτό, η ανακάλυψη ολοκληρωμένων σκελετών, που δεν έχουν αποτεφρωθεί και διατηρούν την ανατομική τους συνοχή, αποτελεί από μόνη της ένα σπάνιο γεγονός. Όμως, αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο εύρημα πραγματικά εξαιρετικό είναι η τοποθεσία του (ακριβώς δίπλα στο αμυντικό τείχος), η απουσία οποιωνδήποτε συμβατικών κτερισμάτων, η παρουσία των έξι κεράτων ελαφιού και, κυρίως, τα σαφή στοιχεία περιθανάτιας βίας που είναι ορατά και στους δύο σκελετούς.

Το εύρημα εντοπίστηκε σε μια επιφάνεια χρήσης που σχετίζεται με την τελική φάση κατοίκησης του οικισμού, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 3ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ.

Όπως περιγράφουν οι ερευνητές, δεν εντοπίστηκε κανένα σκάμμα ταφής ή ταφική κατασκευή, και τα σώματα δεν είχαν τοποθετηθεί με φροντίδα, αλλά αντίθετα φαίνεται να αποτέθηκαν βιαστικά ή ακόμη και να πετάχτηκαν στο σημείο.

Η παρουσία λειψάνων με ανατομική συνοχή, σε συνδυασμό με την απουσία κενού χώρου ανάμεσα στα πτώματα και το γύρω ίζημα, υποδηλώνει ότι επρόκειτο για μια ταφή σε έναν ήδη γεμάτο χώρο, με άμεση κάλυψη μετά την απόθεση.

Βία κατά τη διάρκεια της ζωής και κατά τη στιγμή του θανάτου

Οι δύο άνδρες, που ονομάστηκαν Άτομο Α και Άτομο Β, βρέθηκαν σε αφύσικες στάσεις: Το Άτομο Α ήταν τοποθετημένο σε αριστερή πλάγια θέση (πλάγια κατάκλιση), ενώ το Άτομο Β σε μια στρεβλή στάση ανάμεσα σε πρηνή και πλάγια θέση, με το κεφάλι του αποκομμένο από τον κορμό σε απόσταση περίπου 40 εκατοστών.

Πάνω και κάτω από τα σώματα βρίσκονταν τα έξι κέρατα, ορισμένα από τα οποία είχαν μήκος μεγαλύτερο από ένα μέτρο, τοποθετημένα χωρίς κάποια εμφανή διάταξη, αλλά ξεκάθαρα εσκεμμένα την ίδια στιγμή με την απόθεση των πτωμάτων.

Η ανθρωπολογική μελέτη, με επικεφαλής τον Χεσούς Ερερίν (Πανεπιστήμιο της Αλκαλά) και τη Νατάσα Σάρκιτς (Aita Bioarchaeology), αποκάλυψε ένα ιστορικό ακραίας βίας που επιτρέπει την αναπαράσταση των τελευταίων στιγμών των δύο ανδρών.

Το Άτομο Α, ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, έφερε δύο τραύματα διαφορετικής χρονολογίας. Το πρώτο, το οποίο προηγήθηκε του θανάτου (antemortem), ήταν ένα τραύμα από αμβλύ όργανο στο μετωπιαίο οστό που παρουσίαζε σαφή σημάδια επούλωσης: πορώδη υφή κατά μήκος των ορίων του κατάγματος και στρογγυλεμένες άκρες, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η πληγή είχε προκληθεί δύο έως έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατο.

Με άλλα λόγια, ο άνδρας αυτός επέζησε από ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο πιθανότατα δέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης συμπλοκής. Το δεύτερο τραύμα, αυτή τη φορά περιθανάτιο (δηλαδή κατά τη στιγμή του θανάτου ή αμέσως πριν), ήταν ένα βαθύ εγκάρσιο κόψιμο στο κάτω τριτημόριο του δεξιού μηριαίου οστού, το οποίο προκλήθηκε από ένα βαρύ αιχμηρό όργανο, όπως σπαθί, τσεκούρι ή ματσέτα.

Το κόψιμο εισχώρησε πέρα από το μέσο του μηριαίου οστού, και η ανάλυση της διατομής δείχνει ότι το χτύπημα καταφέρθηκε κάθετα στον άξονα του οστού, με τόσο μεγάλη δύναμη που το όπλο σφήνωσε και πιθανότατα αφαιρέθηκε με μια ελαφριά περιστροφική κίνηση.

Το μοιραίο χτύπημα: Θάνατος από ακατάσχετη αιμορραγία

Το μηριαίο οστό δεν αποκόπηκε εντελώς· το άκοπο τμήμα του έσπασε υπό το βάρος του ποδιού. Κατά τη στιγμή της απόθεσης, το μέλος παρέμενε ενωμένο μόνο με τους μαλακούς ιστούς, γεγονός που εξηγεί την αφύσικη περιστροφή του ποδιού στην ταφή.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι το χτύπημα καταφέρθηκε ενώ το άτομο ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα, μια στάση που σταθεροποιούσε το μέλος και επέτρεψε τη βαθιά διείσδυση του όπλου.

Το κόψιμο έπληξε τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία της ιγνυακής περιοχής, προκαλώντας πιθανότατα μαζική αιμορραγία και θάνατο από υποογκολογικό σοκ.

Το Άτομο Α πετάχτηκε στο σημείο χωρίς καμία φροντίδα, καταλήγοντας στην αριστερή του πλευρά, με το δεξί του πόδι να έχει συστραφεί προς το κεφάλι. Το Άτομο Β, ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 40 και 59 ετών, είχε αποκεφαλιστεί.

Το κρανίο, η κάτω γνάθος και οι πρώτοι τρεις αυχενικοί σπόνδυλοι βρέθηκαν μαζί, διατηρώντας ακόμα την ανατομική τους συνοχή, περίπου 40 εκατοστά μακριά από τον κορμό. Η διάταξη αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί από μεταγενέστερη μετακίνηση μετά την ταφή, καθώς σε ένα περιβάλλον γεμάτου χώρου τα οστά δεν μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το τμήμα που σχηματιζόταν από το κρανίο, την κάτω γνάθο και τους πρώτους τρεις αυχενικούς σπονδύλους διατηρούσε την ανατομική του συνοχή, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μαλακός ιστός ήταν ακόμη παρών κατά τη στιγμή της απόθεσης και συνάδει με την εκδοχή του αποκεφαλισμού.

Το επίπεδο της κοπής εντοπίστηκε στο ύψος του τρίτου ή τέταρτου αυχενικού σπονδύλου, και η στάση του σώματος (μπρούμυτα) υποδηλώνει ότι το χτύπημα καταφέρθηκε από πίσω.

Σε αντίθεση με άλλες καταγεγραμμένες ιβηρικές πρακτικές στη βορειοανατολική Ιβηρική και τη νότια Γαλλία, όπου τα κομμένα κεφάλια εκτίθεντο ή τοποθετούνταν ως τρόπαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το κεφάλι αποτέθηκε μαζί με το υπόλοιπο σώμα, στο πάνω μέρος του ευρήματος και ακουμπισμένο πάνω στο αριστερό μπράτσο.

Η στρωματογραφία αποκαλύπτει την αλληλουχία της ταφής

Το σώμα του Ατόμου Β παρουσίαζε επίσης μια αφύσικη στάση: Η λεκάνη ήταν σε πρηνή θέση (μπρούμυτα), ενώ η ωμική ζώνη βρισκόταν σε πλάγια θέση, με μια αξονική στροφή περίπου 90 μοιρών κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης.

Το αριστερό πόδι συγκεκριμένα είχε τοποθετηθεί με τόσο αφύσικο τρόπο ώστε, αν το άτομο ήταν ζωντανό, θα είχε υποστεί εξάρθρωση ισχίου. Ωστόσο, η κεφαλή του μηριαίου οστού παρέμενε μέσα στην κοτύλη, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μέλος είχε σφηνώσει σε κάποιο στοιχείο του λάκκου (μια πέτρα ή ένα άκρο) το οποίο χάθηκε αργότερα λόγω της μετακίνησης του ιζήματος.

Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να προσδιορίσουν την αλληλουχία των γεγονότων χάρη στις στρωματογραφικές συσχετίσεις. Αρχικά, τοποθετήθηκαν αρκετά κέρατα στον πυθμένα του λάκκου.

Στη συνέχεια πετάχτηκε μέσα το Άτομο Α, καταλήγοντας στην αριστερή του πλευρά πάνω στα κέρατα. Αμέσως μετά, αποτέθηκε το Άτομο Β, με το σώμα του να πέφτει εν μέρει πάνω σε εκείνο του Α (μάλιστα, το αριστερό πόδι του Α κατέληξε κάτω από τον θώρακα του Β).

Μόλις τοποθετήθηκαν και τα δύο σώματα, προστέθηκαν επιπλέον κέρατα από πάνω τους. Τέλος, το κομμένο κεφάλι του Β τοποθετήθηκε στο επάνω άκρο του ευρήματος, ακουμπισμένο πάνω στο αριστερό του μπράτσο.

Η ανατομική συνοχή και των δύο σκελετών, καθώς και οι συσχετίσεις ανάμεσα στα σώματα και τα κέρατα, επιβεβαιώνουν ότι ολόκληρη η αλληλουχία των γεγονότων αποτέλεσε ένα ενιαίο, γρήγορο και εσκεμμένο συμβάν και όχι μια επίσημη ταφή ή μια σταδιακή συσσώρευση.

Η σημασία των κεράτων ελαφιού

Η παρουσία έξι μεγάλων κεράτων κόκκινου ελαφιού, ορισμένα από τα οποία είχαν μήκος μεγαλύτερο από ένα μέτρο, αποτελεί βασικό στοιχείο για την ερμηνεία του ευρήματος. 0 Στον ιβηρικό πολιτισμό, το κέρατο ελαφιού ήταν ένα πολύτιμο υλικό που χρησιμοποιούνταν για λαβές εργαλείων και αντικείμενα κύρους. Παράλληλα, όμως, έφερε και έναν σαφή τελετουργικό συμβολισμό.

Λείψανα ελαφιών έχουν καταγραφεί σε ιβηρικά ιερά, σε αποθέσεις προσφορών και σε ταφικά περιβάλλοντα, ενώ ο Λατίνος ποιητής Σίλιους Ιτάλικους αναφέρει τον ιερό χαρακτήρα του ελαφιού ανάμεσα στους Ίβηρες. Ωστόσο, κανένα άμεσο παράλληλο στον ιβηρικό κόσμο δεν δείχνει κέρατα να σχετίζονται με ανθρώπινα σώματα με αυτόν τον τρόπο.

Όμως, υπάρχουν αντίστοιχα παράλληλα σε κελτιβηρικά και άλλα κελτικά περιβάλλοντα σε ολόκληρη τη χερσόνησο. Σε τοποθεσίες όπως το Μπλάκος (Σόρια), η Λα Χόγια (Άλαβα) και το Πενιαλμπέρτο (Ναβάρα), έχουν βρεθεί κέρατα ελαφιών τοποθετημένα εσκεμμένα κάτω από τα θεμέλια τειχών, κτιρίων ή αμυντικών κατασκευών, ως αποτροπαϊκές προσφορές ή τελετουργικά θεμελίωσης που αποσκοπούσαν στην προστασία της κοινότητας και των ορίων της.

Παρομοίως, στο Γκαρβάο (Μπάισο Αλεντέζο), το κρανίο μιας αποκεφαλισμένης γυναίκας ανακαλύφθηκε στον πυθμένα μιας αναθηματικής απόθεσης. Στη Μεζέτα, στη Λα Μέσα ντε Μιράντα (Άβιλα), ένα κρανίο συνοδευόμενο από κεραμικά αγγεία βρέθηκε μέσα στο επίπεδο θεμελίωσης του νεκροταφείου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτά τα παράλληλα ευρήματα υποδηλώνουν πως η σύνδεση ανθρώπινων λειψάνων με αποθέσεις θεμελίωσης, αμυντικές κατασκευές ή ιερούς χώρους αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου τελετουργικού ρεπερτορίου κατά την Εποχή του Σιδήρου στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Προσθέτουν ότι η τοποθέτηση των δύο ατόμων δίπλα στο νότιο αμυντικό τείχος, μαζί με τα έξι μεγάλα κέρατα κόκκινου ελαφιού, εντάσσεται απόλυτα σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο απόθεσης θεμελίωσης ή αποτροπαϊκού χαρακτήρα (δηλαδή για να ξορκίσει το κακό).

Ταυτόχρονα, η βία, ο αποκλεισμός από τα καθιερωμένα ταφικά έθιμα και η πιθανή δημόσια ορατότητα του γεγονότος υποδηλώνουν ότι η πράξη αυτή ενδέχεται να λειτουργούσε και ως κοινωνική κύρωση ή τελετουργικό «κακού θανάτου».

Αντί αυτές οι διαστάσεις να αποκλείουν η μία την άλλη, μπορεί να συνέκλιναν σε ένα ενιαίο συμβάν που συνδύαζε την τιμωρία με τη συμβολική προστασία του οικισμού. Συνολικά, τα ισοτοπικά δεδομένα δεν επιτρέπουν στους ερευνητές να δηλώσουν κατηγορηματικά ότι το Άτομο Β δεν ήταν από την περιοχή, υποδηλώνουν όμως ότι και τα δύο άτομα προέρχονταν από περιοχές με διαφορετικές ισοτοπικές υπογραφές στο πόσιμο νερό τους.

Μια μοναδική περίπτωση στο ιβηρικό αρχαιολογικό αρχείο

Το εύρημα του Θέρο ντε λας Καμπέθας δεν έχει ανάλογό του στον ιβηρικό κόσμο. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η εξαιρετική φύση αυτού του ευρήματος —δύο ολοκληρωμένα άτομα, τα συνοδευτικά κέρατα ελαφιών και τα στοιχεία ακραίας βίας— το καθιστά μοναδικό στο ιβηρικό αρχαιολογικό αρχείο.

Αυτή η ανακάλυψη προσφέρει μια νέα μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πρακτικές του «κακού θανάτου» ενίσχυαν τους κοινωνικούς κανόνες και τις δομές εξουσίας εντός των ιβηρικών κοινοτήτων.

Η έννοια του «κακού θανάτου», δανεισμένη από τα αφρικανικά συστήματα δοξασιών, εφαρμόζεται στην αρχαιολογία για θανάτους που θεωρούνταν μη φυσιολογικοί από την κοινότητα: Το να πεθαίνει κανείς μακριά από το σπίτι του, χωρίς απογόνους, ξαφνικά, βίαια, με επαίσχυντο τρόπο, ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού.

Τα άτομα αυτά μπορούσαν να αποκλειστούν από τα καθιερωμένα ταφικά έθιμα ή να θαφτούν με τρόπους που τόνιζαν την περιθωριοποίησή τους. Στην περίπτωση του Θέρο ντε λας Καμπέθας, ο συνδυασμός της βίας, του αποκλεισμού από το νεκροταφείο, της απόθεσης δίπλα στο τείχος και της σύνδεσης με κέρατα ελαφιών ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πλαίσιο.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι τα συνδυαστικά στοιχεία υποδηλώνουν πως η απόθεση ακολούθησε μια δομημένη αλληλουχία… όλα δείχνουν ότι το εύρημα αποτελεί προϊόν μιας εσκεμμένης και έντονα τελετουργικής πράξης παρά μιας ταφικής πράξης με την καθιερωμένη έννοια.

Επιπλέον, δηλώνουν ότι τα στοιχεία βίας, ο αποκλεισμός των νεκρών από τα καθιερωμένα ταφικά έθιμα και η πιθανή δημόσια ορατότητα του γεγονότος υποδηλώνουν πως η πράξη αυτή ενδέχεται να λειτουργούσε και ως μια μορφή κοινωνικής κύρωσης ή «κακού θανάτου».

Προεκτάσεις για την κατανόηση της ιβηρικής κοινωνίας

Αυτή η ανακάλυψη προσφέρει μια νέα οπτική γωνία γύρω από τις πρακτικές βίας και κοινωνικού ελέγχου στην προ-ρωμαϊκή Ιβηρική. Μέχρι τώρα, οι περισσότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις κομμένων κεφαλιών από τη βορειοανατολική Ιβηρική (Πουίγκ Καστεγιάρ, Ουλαστρέτ, Ολέρδολα) είχαν ερμηνευθεί ως πολεμικά τρόπαια ή κεφάλια εχθρών που εκτίθεντο στις εισόδους των οικισμών.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις, τα κρανία εμφανίζονταν μεμονωμένα, συχνά με καρφιά, και μερικές φορές είχαν υποστεί επεξεργασία με ρητίνες για τη συντήρησή τους.

Η περίπτωση του Θέρο ντε λας Καμπέθας είναι διαφορετική: Το κεφάλι δεν εκτέθηκε, αλλά αποτέθηκε δίπλα στο σώμα – δεν επρόκειτο για ένα άτομο, αλλά για δύο. Και τα συνοδευτικά κέρατα ελαφιών υποδηλώνουν έναν πιο περίπλοκο συμβολισμό, ίσως συνδεδεμένο με τελετουργικά θεμελίωσης ή την προστασία του τείχους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι, αν και το εύρημα θυμίζει τελετουργικά θεμελίωσης που έχουν καταγραφεί στον κελτιβηρικό και τον κελτικό κόσμο, το γεγονός ότι τα άτομα αυτά εκτελέστηκαν και δεν θυσιάστηκαν σε τελετουργικά (όπως θα γινόταν, για παράδειγμα, με ζώα) προσθέτει ένα στοιχείο τιμωρίας ή δημόσιου παραδειγματισμού.

Η θέση του ευρήματος, δίπλα στο νότιο τείχος και στο απώτατο άκρο του οικισμού, ενδέχεται να λειτουργούσε ως υπενθύμιση προς τους κατοίκους για τις συνέπειες της παραβίασης των κανόνων της κοινότητας.

Οι ισοτοπικές αναλύσεις, αν και περιορισμένες λόγω της κακής διατήρησης του ενός εκ των δύο ατόμων, δείχνουν ότι το Άτομο Α ήταν ένας άνδρας με διατροφή πλούσια σε κρέας, γεγονός που πιθανώς συνδέεται με κτηνοτροφικές δραστηριότητες ή τακτική κινητικότητα, εύρημα που συνάδει με τους οστεολογικούς δείκτες βάδισης μεγάλων αποστάσεων.

Το γεγονός ότι η διατροφή του δεν άλλαξε από την εφηβεία του και μετά υποδηλώνει μια σχετική σταθερότητα στον τρόπο ζωής του.

Τέλος, οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία της συνέχισης της έρευνας στο Θέρο ντε λας Καμπέθας, καθώς τα νεκροταφεία που σχετίζονται με το οπίντουμ δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, και νέες ανακαλύψεις θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στις ταφικές και τελετουργικές πρακτικές των Ωρετανών, του ιβηρικού λαού που κατοικούσε σε αυτή την περιοχή.

Το οπίντουμ του Θέρο ντε λας Καμπέθας, το οποίο κατοικήθηκε από την Εποχή του Χαλκού μέχρι τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., παραμένει ένας χώρος-κλειδί για την κατανόηση της εδαφικής οργάνωσης, των σχέσεων εξουσίας και των δοξασιών των ιβηρικών λαών, και αυτό το εξαιρετικό εύρημα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη σημασία της τελετουργικής βίας στο πρωτοϊστορικό παρελθόν της χερσονήσου.